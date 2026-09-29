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UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nun ikinci maçında Belçika ile Fransa karşı karşıya geldi. Büyük bölümü golsüz geçen mücadelede son sözü Michael Olise söyledi.

İlk yarıda iki takım da yakaladığı fırsatlardan yararlanamazken devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.

OLİSE 88. DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıya daha etkili başlayan Fransa, Belçika kalesinde pozisyonlar üretmesine rağmen aradığı golü uzun süre bulamadı.

Belçika da oyuncu değişikliklerinin ardından baskısını artırırken yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

Karşılaşmanın son bölümünde yeniden oyunun kontrolünü ele alan Fransa, 88. dakikada Michael Olise'nin golüyle 1-0 öne geçti. Kalan sürede skor değişmeyince Fransa sahadan 3 puanla ayrıldı.

FRANSA 6 PUANA ULAŞTI

Fransa bu sonuçla grupta oynadığı iki karşılaşmayı da kazanarak 6 puana yükseldi. Belçika ise 3 puanda kaldı.

İtalya karşısında 4-1 mağlup olan A Milli Takım'ın sıradaki rakibi de Belçika olacak. Ay-yıldızlılar, 2 Ekim Cuma günü Belçika deplasmanına çıkacak.