A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ikinci karşılaşmasında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.

Maçın ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella, alınan farklı yenilgiyi ve tribünlerin tepkisini değerlendirdi.

Montella, özellikle ilk yarıda ortaya konulan futboldan memnun olmadığını belirtirken, yoğun maç temposuna da dikkat çekti.

'RAKİBE GÖRE MAÇA YAKLAŞAMADIK'

Vincenzo Montella'nın açıklamaları şu şekilde:

"Aslında maça rakibe göre yaklaşamadık. Üç günde bir bu seviyede Milli Takım olarak bu alışkanlığınız yok. Bu beni üzüyor. 3-1'den sonra daha iyi başladık ve bir golümüz iptal oldu.

İlk yarı yuhalanmayı ve ıslıklanmayı hak ettik. İkinci yarı hareketlendik ama alışkanlığımız olmadığı için... Maçları analiz ederken sakin kalmaya ve futbolcuları motive etmeye çalışıyoruz. Ama genel olarak üç günde bir bu seviyede maç oynama alışkanlığımız yok."



