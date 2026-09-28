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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da İtalya'yı konuk etti. İlk karşılaşmada Fransa'ya 1-0 mağlup olan milliler, İtalya karşısında da maça kötü başladı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella, Fransa karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişikliğe giderken, sakatlığını atlatan Orkun Kökçü de formasına kavuştu. Ancak yapılan değişiklikler ilk bölümde istenilen sonucu vermedi.

SAVUNMA İLK YARIM SAATTE ÇÖZÜLDÜ

Karşılaşmaya etkili başlayan İtalya, henüz 9. dakikada Bastoni'nin golüyle öne geçti. Ay-yıldızlı savunmanın hatalarını değerlendiren konuk ekip, 22. dakikada Frattesi ile farkı ikiye çıkardı.

Türkiye ikinci golün şokunu atlatamadan 27. dakikada Kayode sahneye çıktı. Savunmanın dengesini kısa paslarla bozan İtalya, Kayode'nin golüyle skoru 3-0'a taşıdı.

İlk yarıda hücumda etkili olmakta zorlanan A Milli Takım, soyunma odasına 3-0 geride gitti.

İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNÜŞ UMUTLARI KISA SÜRDÜ

Milliler ikinci yarıya çok daha hızlı başladı. 47. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle fark ikiye inerken, Türkiye'nin geri dönüş umutları yalnızca birkaç dakika sürdü.

İtalya, 50. dakikada Pio Esposito'nun golüyle hemen karşılık vererek skoru 4-1'e getirdi.

Barış Alper Yılmaz, 55. dakikada Arda Güler'in pasında bir kez daha ağları havalandırdı ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

BURSA'DA TEPKİ YÜKSELDİ

Özellikle ilk yarım saatte ortaya konulan oyun tribünlerin de tepkisini çekti. İtalya'nın üçüncü golünün ardından Bursa'daki tribünlerden "TFF istifa" tezahüratları yükseldi.

ARDA GÜLER PES ETMEDİ, ÇABASI ALKIŞ ALDI

A Milli Takım adına kötü geçen gecenin öne çıkan ismi Arda Güler oldu. İtalya'nın skor üstünlüğüne rağmen oyundan kopmayan yıldız futbolcu, özellikle maçın son bölümünde sürekli sorumluluk alarak hücumları yönlendirmeye çalıştı.

Topla daha fazla buluşmak için orta sahaya yaklaşan Arda, pas bağlantılarında ve hücum organizasyonlarında aktif rol üstlendi.

Skorun getirdiği hayal kırıklığına rağmen mücadelesini sürdüren 21 yaşındaki futbolcu tribünlerden de alkış aldı.

TÜRKİYE-İTALYA İLK 11'LER

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Can Uzun, Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz

İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri, Frattesi, Tonali, Fagioli, Raspadori, Pio Esposito, Sebastiano Esposito.

MAÇ SONUCU: TÜRKİYE 1-4 İTALYA (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Michael Oliver'ın ilk düdüğüyle Türkiye-İtalya maçı başladı.

İTALYA RASPADORI İLE TEHLİKE YARATTI

5' İtalya tehlikeli geldi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Raspodori'nin dar açıdan çektiği şutta top yan ağlarda kaldı.

ALTAY ESPOSITO'YA GEÇİT VERMEDİ

8' Savunma arkasına doğru koşu yapan Pio Esposito topla buluşur buluşmaz şutunu çekti. Altay son anda kornere çeldi.

İTALYA BASTONI İLE ÖNE GEÇTİ

9' Köşe vuruşunda yerden ceza sahası içerisine gönderilen topu Zeki Çelik uzaklaştıramadı. Bir anda topu önünde bulan Bastoni şutunda İtalya 1-0 öne geçirdi.

KALEMİZDE ÇOK BÜYÜK BİR TEHLİKE DAHA ATLATTIK

15' Savunmada bir anlık konsantrasyon kaybıyla sahipsiz top ceza sahasında Esposito'nun önüne düştü. Ozan ve Merih'ten peş peşe iki kritik müdahale geldi ve net gol pozisyonu savuşturuldu.

İTALYA FRATTESI İLE FARKI İKİYE ÇIKARDI

22' Kısa ve seri paslaşmalarla ceza sahasına giren İtalya'da Kayode'nin şutunda Altay'dan seken topu kale önünde Frattesi tamamladı.

KAYODE SKORU 3-0'A GETİRDİ

26' İtalya yine hızlı ve kısa paslaşmalarla savunmanın dengesini bozarak topu ceza sahasında bomboş pozisyondaki Kayode'ye aktardı. Kayode topu ağlarımıza gönderdi.

İLK YARI SONUCU: TÜRKİYE 0-3 İTALYA

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN GOLÜYLE İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADIK

47' Milliler ikinci yarıya hızlı başladı. Barış Alper Yılmaz'ın golüyle fark 2'ye indi.

İTALYA HIZLI CEVAP VERDİ

50' İtalya bir kez daha golü buldu. Francesco Pio Esposito skoru 4-1'e getirdi.

BARIŞ'IN GOLÜNDE OFSAYT KARARI

55' Arda Güler'in pasında ceza sahasında topla buluşan Barış Alper şutunda direğin de yardımıyla ağları havalandırdı. Ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

İTALYA TEHLİKELİ GELDİ

71' İtalya tehlikeli geldi. Cambiaghi'nin şutunda Altay iki hamlede topa sahip oldu.

ARDA UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

78' Pozisyon bulmakta zorlanan A Milli Takım'da Arda Güler uzaktan şansını denedi. Arda'nın ceza sahası dışından şutunda top direğin üstünden auta gitti.

KEREM NET POZİSYONU DEĞERLENDİREMEDİ

80' Gole çok yaklaştık. Demir Ege'nin kale önüne çıkardığı topa çok net pozisyonda Kerem gelişine vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı.