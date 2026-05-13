Edirne’de, olası sel ve taşkın felaketlerine karşı kurumların hazırlık seviyesini ölçmek amacıyla düzenlenen dev tatbikat, gerçeği aratmayan sahnelerle gerçekleştirildi. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında düzenlenen 2026 Yılı Bölge Düzeyi Sel-Taşkın Müdahale Tatbikatı, Meriç Nehri üzerinde icra edildi.

9 İLDEN DEV DESTEK: 1.200 PERSONEL SAHADA

Tatbikat, Edirne’nin yanı sıra 9 komşu ilden gelen takviye ekiplerin katılımıyla geniş çaplı bir koordinasyon testine dönüştü. Toplamda 1.190 personel, 189 araç, 15 bot ve 5 dronun görev aldığı operasyonda; AFAD, emniyet, jandarma, sahil güvenlik dalgıçları, sağlık ve Kızılay ekipleri ortak hareket etti.

SENARYO GEREĞİ KURTARMA OPERASYONU

Tatbikat senaryosu uyarınca, Meriç Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesiyle Karaağaç bölgesinde mahsur kalan vatandaşlar için düğmeye basıldı. Botlarla hızla suya açılan dalgıç polisler ve AFAD ekipleri, mahsur kalanları güvenli bölgelere tahliye ederken; sağlık ve iletişim grupları da karada koordinasyonu sağladı.

"AFETİN ANAYASASINA GÖRE HAREKET EDİYORUZ"

Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, şehrin nehir taşkınları konusundaki hassasiyetine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Karaağaç bölgesinde yaşanabilecek bir taşkın varsayımıyla 18 saha ve 622 masa başı olayı üzerinden müdahale kabiliyetimizi test ettik. Amacımız afet anında müdahale hızımızı ve etkinliğimizi en üst seviyeye çıkarmak."

Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ise Türkiye Afet Müdahale Planı'nın "afetin anayasası" olduğunu belirterek; Edirne'nin Arda, Meriç ve Tunca nehirlerinin kesişim noktasındaki kritik konumuna dikkat çekti. Ergin, AFAD'ın 2025 yılında 79 tatbikat yaptığını, bu yıl da depremden çığa kadar her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını ifade etti.

TEKNOLOJİK İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Tatbikatta sadece insan gücü değil, teknolojik imkanlar da ön plandaydı. Mobil koordinasyon tırları, mobil baz istasyonları ve termal kameralı dronlar, afet yönetimindeki dijital gücü bir kez daha kanıtladı. Edirne merkez ve ilçelerde eş zamanlı kurulan kriz merkezleriyle tatbikat başarıyla tamamlandı.