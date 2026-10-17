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Kaynak: AA

Edirne’de, Yunanistan’a geçmeye çalışırken Meriç Nehri’nde botun alabora olması sonucu kaybolan iki çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Bosnaköy yakınlarındaki NATO Köprüsü mevkisinde Irak uyruklu ailenin bulunduğu botun alabora olması sonucu nehre düşen çocukları arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor. AFAD ve jandarma ekiplerinin başlattığı çalışmalara jandarma su altı arama kurtarma ekipleri ile dalgıç polisler de katılıyor. Ekipler, nehirde ve kıyı kesimlerinde aramalarını sürdürüyor.

Arama çalışmaları sırasında kayıp çocuklardan kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı. Botla nehirden çıkarılan çocuğun cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze aracıyla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

AİLE NEHİRDE MAHSUR KALMIŞTI

İki gün önce Edirne’de anne, baba ve 3 çocuktan oluşan Irak uyruklu ailenin bulunduğu bot, Meriç Nehri’nde alabora olmuştu. Anne, baba ve çocuklardan biri nehirdeki adacığa çıkmayı başarırken iki çocuk akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Adacıkta mahsur kalan anne, baba ve çocuk, AFAD ekiplerince karaya çıkarılmıştı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kayıp diğer çocuğu bulmak için arama çalışmaları sürüyor.