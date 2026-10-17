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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 38 bin hekim dışı personel alımı yapacaklarını söyledi.

Erdoğan, "2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanına çıkacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşıyorum" dedi.

'SAĞLIKTA BU TABLOYU TAM TERSİNE ÇEVİRDİK'

Sağlıkta bu noktalara kolay gelmediklerinin altını çizen Erdoğan, "Parası olmayanın hizmet alamadığı memurun ayrı işçinin ayrı hastanesi olduğu reçetelerin eczanede bulunmadığı dönemlerimiz oldu. Ambulansın lüks olduğu bıçak parası vermeyenlerin ameliyat olamadığı, hastaların rehin alındığı dönemler yaşadık. 24 yıldır hayata aldığımız projelerle sağlıkta bu tabloyu tam tersine çevirdik. Devlet hastanelerimiz, şehir hastanelerimizle vakıf hastanelerimizle insanımıza kaliteli sağlık hizmeti sunuyoruz. 223 milyar lira olan sağlık tesislerini hizmete açtık" ifadelerini kullandı.

'38 BİN PERSONEL ALIMI YAPILACAK'

Sağlıkta Türkiye'de küresel çekim merkezi haline çekeceklerini ifade eden Erdoğan, İstanbul'un sağlık altyapısını adeta yeniden baştan inşa ettiklerini söyledi. Erdoğan, sağlıkta yeni bir adım daha attıklarını belirterek, "2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanını çıkacağımızın müjdesini sizlerle paylaşıyoruz. Sağlık Bakanlığımız takvimi önümüzdeki günler sizlerle paylaşacaktır." dedi.