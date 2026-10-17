Nesilden nesile aktarılan mucize bitki: Kozmetik ve ilaç sanayisine gönderiliyor

Demirci'nin yayla ve kırsal alanlarında kendiliğinden yetişen çitlembik, ilçede yaklaşık 40 mahallede toplanıyor. Eylül ayında olgunlaşmaya başlayan çitlembik için sabahın erken saatlerinde dağ yollarına düşen kadınlar, ağaçlardan topladıkları ürünleri kovalarla ve çuvallarla evlerine taşıyor. Rahmanlar Mahallesi'nde yaşayan kadınlar da topladıkları çitlembikleri su dolu kazanlarda yıkayarak kızıl kısımlarından ve yapraklarından ayırıyor. Temizlenen ürünler, kuruması için güneşe seriliyor. Yıllar içinde toplama ve işleme yöntemlerini öğrenen kadınlar, çitlembiği hem kendi tüketimleri hem de satış için hazırlıyor.