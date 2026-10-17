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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray, Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Hakem Reşat Onur Coşkunses'in yönettiği mücadelede Galatasaray, son dakikalarda bulduğu golle Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

GENÇLERBİRLİĞİ ÖNEMLİ FIRSATLAR KAÇIRDI

Maçın ilk yarısında daha etkili bir oyun ortaya koyan ev sahibi Gençlerbirliği Galatasaray kalesinde yakaladığı önemli gol fırsatlarını değerlendiremedi.

İkinci yarıda da tempoyu düşürmeyen başkent temsilcisi lider karşısında gol pozisyonları üretse de sonuçlandırma kısmında eksik kaldı.

İRFAN CAN'IN HATASI GALATASARAY'A GALİBİYETİ GETİRDİ

Mücadelenin son bölümüne golsüz eşitlikle girilirken Galatasaray, 89. dakikada aradığı golü buldu.

Deniz Gül'ün şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol edemedi. İrfan Can'ın sektirdiği top ağlarla buluşunca sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın büyük bölümünde yaptığı kurtarışlarla Gençlerbirliği'ni oyunda tutan İrfan Can'ın son dakikadaki hatası, ev sahibi ekibe pahalıya patladı.

Galatasaray, zorlu Ankara deplasmanında Deniz Gül'ün 89. dakikada kaydettiği golle üç puana uzandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi hata yapmayan Sarı Kırmızılılar puanını 19'a yükselterek haftayı lider tamamladı.

GALATASARAY DERBİ ÖNCESİ LİDERLİĞİ BIRAKMADI

Öte yandan Bernd Storck yönetiminde ikinci maçında ilk yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı. Başkent ekibi haftaya Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY İLK 11’LER

Gençlerbirliği: İrfan Can, Metehan, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Luis, Salih, Diabate, Tiago, Tongya, Mendes.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sane, Sara, Batrakov, Barış, Osimhen.

MAÇ SONUCU: GENÇLERBİRLİĞİ 0-1 GALATASARAY (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Reşat Onur Coşkunses'in ilk düdüğüyle Gençlerbirliği-Galatasaray maçı başladı.

İKİ TAKIM DA POZİSYON BULAMADI

15' Maçın ilk dakikalarında Galatasaray Gençlerbirliği'nin adam adama baskısında atak olgunlaştırmakta zorlandı. Başkent ekibi kaptığı topları yaptığı basit pas hatalarıyla hızlı atağa dönüştüremezken henüz iki takım da istediği pozisyonları üretemedi.

GENÇLERBİRLİĞİ TEHLİKELİ GELDİ

17' Gençlerbirliği tehlikeli geldi. Tongya'nın ceza sahasında dar açıdan çektiği şutta Sallai'den seken topu direk dibinde Uğurcan kornere çeldi.

DIABATE'NİN ŞUTUNDA UĞURCAN HATA YAPMADI

27' Diabate'nin uzaktan sert şutunda köşeye giden topu Uğurcan Çakır kurtardı.

FIRATCAN'DAN OSIMHEN'E KRİTİK MÜDAHALE

29' Galatasaray'ın hızlı atağında topla birlikte ceza sahasına kadar giren Osimhen'e Fıratcan Üzüm zamanında kademeye girerek şut şansı vermedi.

SALİH UÇAN KORNERE TAKILDI

36' Gençlerbirliği net gol fırsatından yararlanamadı. Ceza sahasına yapılan ortada Davinson'un uzaklaştıramadığı top Salih'in önünde kaldı. Salih Uçan'ın şutunda Uğurcan'ın müdahalesi sonrası top direkten kornere çıktı.

GENÇLERBİRLİĞİ KORNERDEN GOLE YAKLAŞTI

37' Kornerden gelen ortaya iyi yükselen Thalisson'un kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

OSIMHEN'İN KAFA VURUŞUNDA İRFAN CAN GOLE İZİN VERMEDİ

39' Sane'nin arka direğe ortasında Osimhen yakın mesafeden kafayı vurdu. Yerden seken topu İrfan Can Eğribayat çıkardı.

İNANILMAZ BİR POZİSYON KAÇTI

41' Fıratcan'ın ortasında kale önünde bomboş pozisyonda topa gelişine vurmak isteyen Salih Uçan net fırsatı değerlendiremedi.

GALATASARAY SANE İLE NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

45+1' Osimhen'in pasında arka direkte boş pozisyonda Sane topa yetişemedi. Galatasaray önemli bir fırsat kaçırdı.

İLK YARI SONUCU: GENÇLERBİRLİĞİ 0-0 GALATASARAY

GENÇLERBİRLİĞİ THIAGO İLE NET GOL ŞANSINI KULLANAMADI

52' Gençlerbirliği net bir gol şansını daha değerlendiremedi. Galatasaray'ın çıkarken kaptırdığı top sonrası Tongya'nın ceza sahasında pasında Thiago gelişine vurmak istedi. Ancak kale önünde yaptığı vuruşta topu farklı şekilde auta gönderdi.

LUIS UZAKLARDAN ŞANSINI DENEDİ

55' Rafael Luis'in uzaktan sert şutunda Uğurcan iki hamlede topa sahip oldu.

BARIŞ ALPER ŞUTUNDA GENÇLERBİRLİĞİ SAVUNMASINA TAKILDI

58' Ceza sahası önünde topla buluşan Barış Alper bekletmeden kaleyi düşündü. Şutunda son anda Gençlerbirliği savunması araya girerek topu kornere uzaklaştırdı.

OSIMHEN BİR KEZ DAHA KAFA VURUŞUNDA İRFAN CAN'I GEÇEMEDİ

60' Kornerden gelen ortaya Osimhen'in kafa vuruşunda İrfan Can harika bir refleksle topu kornere çeldi.

MENDES'İN ŞUTUNDA TOP YAN AĞLARDA KALDI

62' Gençlerbirliği tehlikeli geldi. Mendez'in çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı.

OSIMHEN'İN ŞUTUNDA TOP YAN AĞLARDA KALDI

70' Galatasaray atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Osimhen dar açıdan sert şutla kaleyi yokladı. Top yan ağlarda kaldı.

GALATASARAY DENİZ GÜL İLE ÖNE GEÇTİ

89' Deniz Gül'ün şutunda İrfan Can'ın sektirdiği top ağlarla buluştu. Galatasaray son dakika golüyle 1-0 öne geçti.