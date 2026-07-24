Lozan Antlaşması 103 yılı geride bıraktı: “Gizli maddeler” masalının perde arkası

Uzmanlar gizli maddeler hakkındaki iddiaları “komplo teorisi” olarak değerlendiriyor. Ozan Özavcı, "Neden gizli maddelerin olduğunu düşünüyoruz? Asıl sorulması gereken bu. Balkanların ve Ortadoğu'nun o dönemki Avrupa'nın büyük devletleri arasında bir oyun sahası haline gelmiş olmasına bakmak gerekiyor. Bunlar 100, 150 yıllık siyasi ve tarihsel bir travma oluşturuyor.” dedi. Bu travmanın, komplo teorilerine inanmaya yönelik yatkınlığın temel nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.

Nitekim antlaşmanın Onaylı Onay Metinleri’nde herhangi bir zaman kısıtlaması veya geçerlilik süresi de yer almıyor. Tarihçiler, bu tür iddiaların bölgenin geçmişte yaşadığı siyasal travmalardan beslenen komplo teorilerinden ibaret olduğunu belirtiyor.