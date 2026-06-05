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Çevre farkındalığı videosuyla başlayan etkinlikte konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, çocuklarla sohbet ederek Atatürk’ün Yalova’daki çınar ağacı nedeniyle köşkün yerinin değiştirilmesine ilişkin örnek bir olayı anlattı ve Atatürk’ün doğaya verdiği önemi hatırlattı.

Başkan Köksal Aras konuşmasında çevrenin yaşamın temel unsuru olduğuna dikkat çekerek, “Çevre; ormanlarımız, doğamız ve tüm yaşam alanlarımızdır. Temiz hava sağlığımız için çok değerlidir. Ne yazık ki çevremiz giderek kirleniyor. Hepimize düşen görev, doğayı korumaktır. Sizler çevre gönüllülerisiniz; yere çöp atmamalı, atanları da uyarmalıyız. Plastik, kâğıt, cam, pil ve atık yağ gibi atıkları mutlaka ayrıştırarak atmalıyız. Ağaç dikmek de büyük önem taşıyor. Bu yaz hep birlikte ağaçlandırma çalışmaları yapalım” ifadelerini kullandı.

Hafta boyunca toplam 30 ton kireç dağıtılacağı belirtildi.

Konuşmanın ardından çevre projelerine katılan okul müdürlerine teşekkür belgeleri takdim edildi, ayrıca Agora Tiyatro Grubu tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi sahnelendi. Etkinlik kapsamında öğrencilere satranç seti, akıl oyunları ve geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen çevre dostu kalemler hediye edildi.

Programın devamında Kızıldağ Mesire Alanı’nda çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen temizlik çalışmasında, gençlere çevre duyarlılığı ve doğa sevgisi konusunda farkındalık kazandırılması hedeflendi.