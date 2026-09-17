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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender Zengin, yetkili sendikadaki başkanlık yarışına çok sert sözlerle yüklendi: “Birilerinin koltuğunu mu büyüteceksin, yoksa kendi hakkını mı?”

Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender Zengin, yetkili sendikada yapılacak başkanlık seçimi üzerinden sağlık çalışanlarına dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Başkan değişikliğinin tek başına memurun cebine, özlük haklarına, çalışma şartlarına ve geleceğine katkı sağlamayacağını savunan Zengin, sendikacılığın makam ve koltuk mücadelesine dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

“BAŞKAN DEĞİŞECEK, MEMURUN HAYATINDA NE DEĞİŞECEK?”

“Memur kardeşim, kimin koltuğu için mücadele ediyorsun?” diye soran Zengin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bir düşün. Yetkili sendikada başkan seçilecek. Peki bunun senin cebine, özlük haklarına, çalışma şartlarına ve geleceğine ne katkısı olacak? Eğer yıllardır memurun hakkını, hukukunu ve özlük haklarını yeterince savunmayan bir anlayış devam edecekse, sadece başkanın değişmesi memurun hayatında neyi değiştirecek?”

Memura gerçek anlamda katkı sağlamayan ve hak mücadelesini büyütmeyen bir başkanlık yarışının birkaç kişiye makam, mevki ve koltuk sağlamaktan öteye geçmemesi gerektiğini savunan Zengin, “Asıl sorgulanması gereken budur” dedi.

“NEDEN KENDİ HAKKINI SAVUNMAYAN YAPI İÇİN MÜCADELE EDİYORSUN?”

Sağlık çalışanlarına doğrudan seslenen Zengin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sen memursun. Senin alın terin var. Senin geleceğin var. Öyleyse neden kendi hakkını savunmayan bir yapının daha güçlü olması için geceni gündüzüne katıyorsun?”

Zengin, mevcut sendikasından istifa ederek yetkili sendikaya yönelen çalışanlara da oldukça sert ifadelerle tepki gösterdi:

“Mevcut sendikandan istifa edip ‘celladına âşık olma hevesi’ nedir? Kullanacağın bir oy, memurun ve senin geleceğine atılmış bir hançerdir!”

“SENDİKACILIK KOLTUK SAĞLAMLAŞTIRMA ARACI DEĞİLDİR”

Kendi hakkını savunmayan bir yapının yetkisini artırmak için mücadele etmenin memurun kendi geleceği için mücadele etmemesi anlamına geldiğini savunan Zengin, sendikacılığın amacını şöyle sıraladı:

“Sendikacılık, birilerinin koltuğunu sağlamlaştırma aracı değildir. Sendikacılık; haksızlığa karşı durmaktır. Liyakat istemektir. Adalet istemektir. Memurun hakkını savunmaktır. Gerektiğinde bedel ödemeyi göze almaktır. Çalışanın yanında dimdik durmaktır.”

“BİZ MAKAMLARIN DEĞİL, MEMURUN HAKKININ BÜYÜMESİNİ İSTİYORUZ”

Türk Sağlık-Sen’in mücadelesinin makamlar için olmadığını belirten Zengin:

“Biz Türk Sağlık-Sen olarak makamların değil, memurun hakkının büyümesini istiyoruz. Bizim mücadelemiz birilerinin koltuğu için değil; sağlık çalışanının alın teri, emeği ve geleceği içindir.”

Zengin, Türk Sağlık-Sen üyelerine ilişkin de, “Bu nedenle Türk Sağlık-Sen’in dik duran, hakkını bilen ve günübirlik menfaatler uğruna geleceğini feda etmeyen üyeleriyle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“TERCİHİN SADECE SENDİKA TERCİHİ DEĞİL”

Açıklamasının sonunda memurlara bir kez daha seslenen Zengin, şu soruyu yöneltti:

“Memur kardeşim; birilerinin koltuğunu mu büyüteceksin, yoksa kendi hakkını mı? Tercihin sadece bir sendika tercihi değildir. Tercihin, geleceğine kimin sahip çıkacağıdır.”

Zengin açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Koltuk değil, hak! Makam değil, mücadele! Günübirlik menfaat değil, memurun geleceği! Türk Sağlık-Sen; hak için, emek için, gelecek için.”