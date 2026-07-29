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Kaynak: AA

İstanbul'da uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullananlara yönelik yürütülen soruşturmada iki şüpheliye ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan, idrar ve saç örnekleri alınan şüpheliler Melis Selçukoğlu ile Kübra Altay'ın test sonuçları belli oldu.

Hazırlanan rapora göre, iki şüphelinin kan ve idrar örneklerinde herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde ile ilaç etken maddesine rastlanmadı.

Buna karşın saç örneklerinde yapılan incelemelerde farklı bulgular elde edildi. Raporda, Kübra Altay'ın saçında kokain ve metabolitlerinin yanı sıra ilaç etken maddesi tespit edildiği belirtilirken, Melis Selçukoğlu'nun saç örneğinde ise kokain ve metabolitlerine rastlandığı kaydedildi.