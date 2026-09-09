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Kaynak: Haber Merkezi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in savcılıkta verdiği ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı. Gazeteci Yiğit Uzun’un özel haberine göre Gökçek, ifadesinde oğlu Ahmet Gökçek’e verdiği paranın kaynağını anlatırken Ankara’da kendisine ait villayı sattığını belirtti.

Gökçek, söz konusu taşınmazın satışından 1 milyon 265 bin dolar elde ettiğini ve parayı oğluna verdiğini söyledi.

“KENDİSİNE DESTEK OLMAK İÇİN”

Melih Gökçek’in savcılık ifadesinde konuya ilişkin şu sözleri kullandığı aktarıldı:

“2018 yılında Ankara’da benim adıma kayıtlı müstakil villa bulunmaktaydı. Kendisine destek olmak için bu evi satıp parasını oğlum Ahmet Gökçek’e verdim. Evi 1.265.000 dolar bedelle sattım.”

Gökçek böylece oğluna verdiği paranın, Ankara’da adına kayıtlı olan müstakil villanın satışından elde edildiğini ifade etti.

HAMAG VE ALMANYA’DAKİ YATIRIMLAR DA SORULDU

Savcılık ifadesinde yalnızca söz konusu para transferinin yer almadığı belirtildi. Gökçek’e HAMAG ile Almanya’daki yatırımlara ilişkin konuların da sorulduğu ve bunlara verdiği yanıtların ifade tutanağına geçtiği aktarıldı.