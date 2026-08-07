Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Büyük bölümü Özgür Özel idaresindeki CHP çatısı altında seçilen belediye başkanlarına yönelik soruşturmalar devam ederken Melih Gökçek’e yönelik bir suç duyurusu daha sonuçsuz kaldı. Muhalefet belediye başkanlarının, büyük bölümü gizli tanık beyanları ile başlayan soruşturmalar ile gözaltına alındığı Türkiye’de Gökçek, “Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi” dosyasında ifade bile vermedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı (ABB) görevinden Ekim 2017’de istifa ettirilen Melih Gökçek dönemine yönelik 100’e yakın suç duyurusu dosyası hazırlandı. Mansur Yavaş başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan dosyalar, savcılığa gönderildi. Gökçek ile ilgili savcılığa gönderilen dosyalardan biri de Tatlar Arıtma Tesisi ile ilgili dosya oldu.

BORÇLANMA YETKİSİ

Gökçek, “Tatlar Arıtma Tesisi'nin yenilenmesi” amacıyla krediye duyulan ihtiyacı ilk olarak 2007 yılında belediyenin gündemine taşındı. ABB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi’nin yenilenmesi amacıyla Gökçek’e, Belediye Meclisi’nden borçlanma yetkisi verildi. Yetki kapsamında belediyenin, ABB Belediye Meclisi kararı ile Ocak 2009’da 500 milyon TL ve Şubat 2009’da 60 milyon TL’lik kredi kullanmasının önü açıldı. Gökçek idaresinde ABB’nin, yetki ile 536 milyon TL kredi çektiği bildirildi.

ABB’de Mart 2019’daki yerel seçimlerin ardından yaşanan bayrak değişimi ile Gökçek dönemi harcamalarına ve projelerine mercek tutuldu. Alınan borçlanma yetkisine karşın Tatlar Arıtma Tesisi'nin yenilenmediği görüldü.

SUÇ DUYURUSU

Yavaş, Gökçek ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2020 yılında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, şu ifadeler kullanıldı:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İ. Melih Gökçek ve resen araştırılacak diğer şüphelilerin, acil ihtiyaç olarak nitelendirilen ve 20 yıl önce yapılmasının gerektiği açıkça bildirilen Tatlar Atıksu Arıtma Tesisinin revizyonunun yapılmaması ile halk sağlığını ciddi halk sağlığını ciddi şekilde tehlikeye sokarak TCK 257’inci Maddesinde düzenlenen kamu görevlisinin görevini zamanında yapmayıp geciktirmesi, yani görevi ihmal şeklindeki görevi kötüye kullanma suçunu işlemeleri oluşturmaktadır.

En önemlisi de 14 Mayıs 2007 tarihinde, ‘Gerede Sistemi ile Tatlar Geri Dönüşümlü Su Projesi’ için 536 milyon TL borçlanılmasına karar verilmiştir. Fakat yukarıda belirttiğimiz rapordan da açıkça görüleceği üzere alınan bu para, Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi için kullanılmamıştır. Söz konusu borçlanma ile Tatlar Atıksu Arıtma Tesisine yönelik bir iyileştirme yapılmamıştır.”

SORUŞTURMA İZNİ YOK

Suç duyurusunda, Gökçek hakkında, “Görevi kötüye kullanma” ve “Çevrenin taksirle kirletilmesi” gerekçeleriyle soruşturma yürütülmesi talep edildi. Suç duyurusu dilekçesinin, “Melih Gökçek hakkında soruşturma izni verilmemesi” nedeniyle işleme konulamadığı belirtildi. Uzun süredir rafta tutulan ve adeta tozlanmaya bırakılan suç duyurusu dosyasının işlemden kaldırıldığı kaydedildi.