Kaynak: Haber Merkezi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde kurulan ANKA Park'ın, yeniden rekreasyon ve yeşil saha olarak halkın hizmetine sunulacağı duyuruldu. Alanın, Gökçek döneminde "Dünyanın en büyük tema parkı" iddiasıyla yaklaşık 801 milyon dolara mal edildiği iddia edilmişti. Yapımına 2013'te başlanan bu alan, yapılan düzenlemelerin ardından yeniden yurttaşlara açılıyor.

'DAVA TAKİPSİZLİKLE SONUÇLANDI'

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankapark’ın geleceğine ilişkin düzenlenen ankete 80 bini aşkın vatandaşın katıldığını ve katılımcıların yüzde 90’dan fazlasının alanın yeşil ve rekreasyon alanı olarak değerlendirilmesini istediğini açıkladı. Belediye, Ankaralıların görüşü doğrultusunda Ankapark’ın ücretsiz olarak halkın kullanımına açıldığını duyururken, parkın yapım sürecinde harcandığı belirtilen 801 milyon dolarlık kamu kaynağına ilişkin bilgi ve belgelerin de kamuoyuyla paylaşıldığını bildirdi. Belediye ayrıca, Ankapark sürecine ilişkin daha önce yapılan suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlandığını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya X hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"DUYURU

Ankapark’ın geleceğine ilişkin kararı Ankaralılarla birlikte aldık. “ANKAPARK NE OLMALI?” Sorusu üzerine gerçekleştirdiğimiz ankete 80 bini aşkın vatandaşımız katıldı; katılımcıların yüzde 90’ından fazlası Ankapark’ın yeşil alan ve rekreasyon alanı olarak değerlendirilmesi yönünde görüş bildirdi. Ankaralıların iradesi doğrultusunda Ankapark, ücretsiz olarak halkımızın kullanımına açılmıştır. Ankapark’ın yapımına başlanmasından bugüne kadar geçen süreçte; hangi kararların alındığı, ne kadar kamu kaynağı harcandığı ve Ankara halkının 801 milyon dolarlık kaynağının nasıl heba edildiği, tüm belgeleriyle kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

'TÜM BİLGİ VE BELGELER HALKA AÇILDI'

Şeffaflık anlayışımız gereği Ankapark’a ilişkin tüm bilgi ve belgeler http://ankaparkgercekleri.com internet sitesinde yayımlanmaktadır. Dileyen herkes site üzerinden bütün süreci inceleyebilir; ayrıca “Soru Sor” bölümünden Ankapark’a ilişkin merak ettiği konuları doğrudan iletebilir. Kamuoyunun bilmesini isteriz ki; sürecin en başında, Ankapark’ın yapımı ve oluşan kamu zararına ilişkin olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, kendisi de dahil olmak üzere sorumluluğu bulunan herkesin araştırılması ve varsa hukuki sorumluluklarının tespit edilmesi amacıyla suç duyurusunda bulunmuş; söz konusu başvuru takipsizlikle sonuçlanmıştır."