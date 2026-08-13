Kaynak: Dış Haberler Servisi

Meksika'nın Guerrero eyaletinde 2014 yılında meydana gelen ve dünya çapında büyük yankı uyandıran 43 öğrencinin kaybolduğu dava, Meksika gündemini sarsmaya devam ediyor.



DÖNEMİN VALİSİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ





Geçtiğimiz hafta güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan eski vali Angel Aguirre'nin dosyası, yetkili yargıç tarafından titizlikle incelendi. Savcılığın mahkemeye sunduğu delilleri yeterli bulan yargıç, Aguirre'nin zorla kaybetme ve adaleti engelleme suçlarından resmen yargılanmasına hükmetti. Alınan bu kritik kararın ardından eski vali, yüksek güvenlikli bir cezaevine sevk edildi.

Kamera kayıtlarının imha edildiği iddiası

Davayı yeniden gündeme getiren en önemli unsur ise olay gecesine ait güvenlik kamerası görüntüleri oldu. Hazırlanan iddianameye göre eski vali, 43 öğrencinin başına tam olarak ne geldiğini aydınlatabilecek potansiyeldeki bu hayati kayıtların yok edilmesi talimatını bizzat verdi.



Ancak Aguirre'nin avukatı Guillermo Baradas, müvekkiline yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddetti. Baradas, söz konusu görüntülerin valiliğe teslim edildiği anlarda Aguirre'nin üst düzey bir toplantıda olduğunu kanıtlayan belgeleri mahkemeye sunduklarını belirterek savcılığın iddialarına karşı çıktı.



NE OLMUŞTU?



Tarihler 26 Eylül 2014'ü gösterdiğinde, Ayotzinapa Öğretmen Okulu'nda eğitim gören öğrenciler Mexico City'deki bir protestoya katılmak üzere Iguala kentinden yola çıkmış, ancak otobüsleri polis ve yerel kartel bağlantılı grupların saldırısına uğramıştı. Federal güvenlik güçlerinin de göz yumduğu iddia edilen bu kanlı olayın ardından öğrencilerden bir daha haber alınamadı. Bugüne kadar yürütülen çalışmalarda sadece üç öğrencinin kalıntılarına kesin olarak ulaşılabildi; geri kalan 40 gencin akıbeti ise hala karanlıkta.