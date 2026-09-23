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Kaynak: AA

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması çerçevesinde kurulan Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, İttifak'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan genel sekreterliğine Pakistanlı emekli Korgeneral Nauman Mahmood'un atandığı belirtildi.

Genel sekreterlik görevinin üç ülke arasında dönüşümlü olarak yürütülmesi ve ilk dönemde görevi Pakistan'dan bir ismin üç yıl süreyle üstlenmesi kararlaştırılmıştı.

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 7 Ağustos'ta Mekke'de "Ortak Savunma Anlaşması"nı imzalamıştı.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından bölgede ve uluslararası alanda artan istikrarsızlıklara karşı ortak sorumluluk ve bölgesel sahiplenme anlayışıyla imzalanan anlaşmayla, bölgesel ve küresel ölçekte güvenlik, barış, istikrar ve refahın desteklenmesi ile ortak caydırıcılığın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Anlaşmaya göre, taraf ülkelerden herhangi birine yönelik saldırı, tüm taraflara yapılmış kabul ediliyor.

Bölgede yeni bir işbirliği kültürünün oluşturulmasını amaçlayan anlaşma, uluslararası hukuka bağlı ve barışçıl işbirliği anlayışını benimseyen tüm aktörlerin katılımına da olanak tanıyor.