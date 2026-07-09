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Kaynak: DHA

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş. tarafından geliştirilen yerli ve milli 3 adet Elektrikli Zırhlı Personel Taşıyıcı (E-ZPT), Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, savunma sanayisine kazandırılan araçların teslimatları başladı. Yapılan resmi açıklamaya göre, yürütülen bu stratejik proje kapsamında toplamda 50 adet zırhlı aracın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil edilmesi hedefleniyor.

M113 serisi zırhlı personel taşıyıcı platformunun modernize edilmesiyle geliştirilen E-ZPT, askeri harekat sahalarında karşılaşabileceği en zorlu gerçekçi senaryolar altında kapsamlı testlere tabi tutuldu. Kalifikasyon süreçleri çerçevesinde araç; 3 bin kilometre dayanıklılık, 1600 kilometre arazi, 800 kilometre asfalt ve 600 kilometre stabilize yol testlerini hatasız şekilde geride bıraktı.

Yüzde 60 dik eğim ile yüzde 30 yan eğim tırmanma ve hendek geçme aşamalarında yüksek performans gösteren zırhlı araç, ekstrem sıcak ve soğuk hava koşullarında da işlevselliğini kanıtladı. Araç; sürücü, komutan ve nişancının yanı sıra 4 kişilik mürettebat dahil toplam 7 personel taşıma kapasitesine sahip.

MKE mühendislerinin AR-GE çalışmalarıyla hayata geçirilen E-ZPT, çevre dostu teknolojisiyle modern güvenlik gereksinimlerini tek bir potada eritiyor. Yüzde 100 elektrikli tahrik sistemine sahip olması sayesinde akustik ve termal izini minimum seviyeye indiren zırhlı araç, operasyon sahasında büyük bir gizlilik avantajı sunuyor.

Aracın teknik özellikleri ve öne çıkan detayları ise şu şekilde:

Dahili bataryasıyla 150 kilometre, jeneratör desteği devreye girdiğinde ise 650 kilometreye kadar menzil sunuyor. 0'dan 50 km/s hıza sadece 8 saniyede ulaşıyor. Hızlı şarj teknolojisiyle, yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluğuna 1,5 saatte erişebiliyor. Tam yüklü ağırlığı yaklaşık 15 tonu bulan araç, 2,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Son teknolojik donanımlara sahip yapısında, 12,7 mm uzaktan komutalı silah sistemi barındırıyor.

Yüksek güvenlikli batarya mimarisiyle dikkat çeken E-ZPT, düşük işletme, bakım ve onarım maliyetleriyle de bütçe dostu bir grafik çiziyor. Araç, farklı niteliklerdeki faydalı yük entegrasyonlarıyla da tam uyumlu olarak görev yapabiliyor.