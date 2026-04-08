Yavuz Ağıralioğlu liderliğinde kurulan ve son dönemde anketlerde dikkat çeken bir varlık gösteren Anahtar Parti, milliyetçi siyasetin önemli figürlerinden Mehmet Tolga Akalın’ın katılımıyla gücüne güç katıyor. Kurucusu olduğu, genel başkan yardımcılığı yaptığı ve genel başkan adayı olduğu İYİ Parti’den şubat ayında istifa eden Akalın, 8 Nisan günü Ankara’da düzenlenecek özel katılım programıyla Anahtar Parti rozetini takacak.

Türk milliyetçiliğine dair hem fikir hem de siyaset boyutunda önemli perspektifleri olan Akalın, yeni partisindeki ilk açıklamalarını YENİÇAĞ’a yaptı.

İYİ PARTİ'DEKİ OLAYLI ADAYLIK SÜRECİ VE ERDOĞAN ÇIKIŞI

Anahtar Parti’ye geçiş sürecini değerlendirirken, Mehmet Tolga Akalın’ın İYİ Parti’deki oldukça olaylı geçen genel başkan adaylığı sürecini hatırlamak gerekiyor. Akalın, kurultay sürecinde partisinin iktidar partisine yakınlaşmasına sert tepki göstermiş ve Meral Akşener'in karşısına güçlü bir söylemle çıkmıştı.

Adaylık sürecinde siyaset gündemine damga vuran açıklamasında Akalın, partisini Erdoğan'dan kurtarmak için aday olduğunu şu tarihi sözlerle ifade etmişti: Biz bir partimizi Erdoğan'a birlikte kaybettik. Ben aday olacağımı açıkladığım gün ikinci defa Erdoğan'a bir parti kaybetmemek üzere yola çıktım.

"İYİ PARTİ'DE GENEL BAŞKAN SEÇİLSEYDİM YAVUZ AĞIRALİOĞLU GERİ DÖNECEKTİ"

Yeni adresinde konuşan Akalın, siyasi kulisleri hareketlendirecek bir detay paylaştı. “İYİ Parti’de genel başkan seçilseydim Yavuz Ağıralioğlu geri dönecekti” diyen Akalın, Yavuz Ağıralioğlu ile İYİ Parti döneminden beri derin bir yakınlıklarının bulunduğunu ifade etti. Anahtar Parti’ye geçmesinin aynı zamanda bir "vefanın gereği" olduğunu vurgulayan Akalın, sürece dair iddialı mesajlar verdi.

"ANADOLU MUHAFAZAKARLIĞINI TÜRK MİLLİ KİMLİĞİ İLE BULUŞTURMASI ÖNEMLİ"

Akalın, yeni partisinin Türkiye vizyonuna dair de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. “Yavuz Ağıralioğlu örselenen Anadolu muhafazakarlığını ‘Türk milleti, Türk Devleti’ diyerek Türk milli kimliği ile yeniden buluşturuyor.” şeklinde konuşan Akalın; Anadolu muhafazakarlığının içinde bulunduğu örselenmeden kurtulması ve yeniden Türk milli kimliğini keşfetmesi noktasında Ağıralioğlu’nun inşa ettiği bu köprüyü çok önemsediğini ifade etti.

"CUMHURİYETİ KURULUŞ İLKELERİ İLE BULUŞTURACAĞIZ"

Sözlerini Anahtar Parti'nin temel misyonuyla sürdüren deneyimli siyasetçi, “Yavuz Ağıralioğlu ile gelecek perspektifi açısından farkımız yok. Cumhuriyeti kuruluş ilkeleri ile buluşturularak restorasyonun gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz” diyerek Türk siyasetinde köklü bir onarım sürecine işaret etti.

"BUZ DAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜYÜM"

Anahtar Parti’ye katılımlar noktasında kendisinin sadece "buz dağının görünen yüzü" olduğunu belirten Akalın, pressmedyatv gibi mecralarda da yakında yer alacak yeni gelişmelerin sinyalini verdi.

“Anahtar Parti’ye önemli isimler gelecek. Farklı siyasi eğilimlerden katılımlar olacak.” diyen Akalın, kamuoyunun yakından tanıdığı sürpriz isimlerle görüşmelerinin sürdüğünü; bunlardan bazılarının partiye katılma kararını şimdiden verdiğini ve önümüzdeki günlerde Anahtar Parti’ye geçtiklerinin resmen duyurulacağını söyledi.