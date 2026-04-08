İYİ Parti kurucusu ve eski genel başkan yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, yarın Anahtar Parti'ye katılıyor. 2024'teki yerel seçimde alınan hezimet sonrası gerçekleşen İYİ Parti 5'inci olağanüstü kongresinde genel başkan adayı olan ve 327 oy alarak dikkat çeken Akalın, kısa bir süre önce İYİ Parti'den istifa etmişti.

Kongre sürecinde milliyetçi siyasete yönelik ortaya koyduğu perspektifle de dikkatleri üzerinde toplayan Akalın'a yarın düzenlenecek basın toplantısının ardından parti rozeti Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu tarafından takılacak.

Anahtar Parti'nin ilk kez düzenleyeceği katılım töreni Akman Premium Hotel'de gerçekleşecek. Anahtar Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Akalın'ın katılımı duyurularak şöyle denildi:

Anahtar Parti’ye katılım… Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Meral Akşener sonrası İYİ Parti Genel Başkan Adayı olan M. Tolga Akalın partimize katılıyor. Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu’nun Akman Premium Hotel'de düzenleyeceği basın toplantısı 9 Nisan 2026 Perşembe 14.00’te başlayacak, ardından rozet takma töreni gerçekleştirilecektir.

MEHMET TOLGA AKALIN KİMDİR?

Mehmet Tolga Akalın, 1974'te Edirne'de doğdu. İlköğretimini 1980-1985 yılları arasında Keşan Atatürk İlköğretim Okulu’nda, ortaokul ve lise öğrenimini 1985-1992 yılları arasında Tekirdağ Anadolu Lisesi’nde, üniversite eğitimini 1992-1996 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Akalın, Akalın Hukuk Bürosu’nda avukatlık yapmaktadır.

Ergenekon ve Balyoz olarak adlandırılan kumpas davalarında müdafilik görevleri yapmıştır.

Kendisine ait tarımsal işletmede fiğ, arpa, buğday, Ayçiçek, kanola ve çeltik tarımı ile uğraşmakta ve ceviz yetiştiriciliğinde bulunmaktadır.

Siyasi hayatına ülkü ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi’nde başlayan Akalın; 1992-1997 yılları arasında Keşan Ülkü Ocakları Yöneticiliği, 1997-2002 yılları arasında Keşan Ülkü Ocakları Başkanlığı, 2003-2005 yılları arasında MHP Keşan İlçe Başkan Yardımcılığı, 2005-2006 yılları arasında MHP Keşan İlçe Başkanlığı, 2006-2007 yılları arasında MHP Edirne İl Başkanlığı, 2011-2012 yılları arasında ikinci defa MHP Edirne İl Başkanlığı yapmıştır.

Aletli dalış ve geleneksel savaş sanatları ve iaijutsu eğitmenliği yapan Akalın ayrıca enduro motor kullanıcısıdır.

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve 5 dönem GİK üyeliğine seçilen Akalın, 20 Eylül 2020 tarihli olağan kongre sonucunda Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini tamamladıktan sonra, İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevinde bulunan Akalın, genel başkan adayı olduğu 5'inci Olağanüstü Kongrede genel başkan adayı oldu. Akalın, 28 Şubat 2026 tarihinde İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.