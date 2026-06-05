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2026 yılının mayıs enflasyonunu belli oldu. TÜİK mayıs ayında enflasyonu yüzde 1,71 olarak yıllık enflasyonu ise 32,61 olarak açıkladı.

ŞİMŞEK BU SEFER 'OLUMLU HAVA OLAYLARI' DEDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerini değerlendirirken ve gıda fiyatlarındaki artışları açıklarken sıklıkla olumsuz hava koşullarına (don, kuraklık vb.) dikkat çekiyordu. Ancak Şimşek bu sefer enflasyondaki iyileşmeyi olumlu seyreden hava olaylarına bağladı.

Şimşek X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon mayısta aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 32,6 gerçekleşti. Olumlu seyreden hava koşullarının da desteğiyle gıda fiyatları aylık yüzde 0,5 azaldı. Eğitimde kural bazlı fiyatlama ve kira enflasyonundaki düşüş ile yıllık hizmetler enflasyonu geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 10,1 puan iyileşerek yüzde 41,1 oldu. Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz."