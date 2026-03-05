Cengiz Holding, AKP iktidarı döneminde gerçekleştirilen birçok büyük ölçekli altyapı projesinde yer aldı. Yer aldığı projeler arasında havaalanları, otoyollar ve enerji yatırımları bulunuyor.

Bu projelerin büyük bölümünün sınırlı sayıda büyük şirket arasında paylaşılmaması ve rekabet koşullarının yeterince sağlanmaması eleştiri konusu olurken ekonomi uzmanları ise özellikle döviz garantili kamu-özel iş birliği projelerinin kamu bütçesi üzerinde ciddi yük oluşturduğunu savunuyor.

Bu kapsamda yer aldığı aldığı ihalelerle sık sık tartışma konusu olan Cengiz Holding'in maden sektöründeki faaliyetleri de dikkat çekiyor. Cengiz Holding'in son olarak Kanadalı SSR'ın Çöpler Altın Madeni’ndeki hisselerini satın aldığı öğrenildi. SSR şirketi, Anagold Madencilik ismiyle işlettiği Çöpler altın madenindeki yüzde 80’lik payının tamamını 1.5 milyar dolara Cengiz Holding’e sattı. SSR şirketi satış işlemini Kanada borsasına bildirdi.

Satışa ilişkin bilgi veren SSR Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Rod Antal, Cengiz

Holding’in 100 milyon dolar depozito ödeyeceğini, toplam ödemenin işlemlerin

bitiminde yapılacağını bildirdi.

Çöpler madeni facianın yaşandığı 2023’ten bu yana kapalı. Kanadalı SSR firması, mahkemesi devam eden madenin yeniden açılması için çok sayıda girişimde bulundu. Ancak madenin yeniden faaliyetine geçmesine izin verilmedi.

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre Cengiz'in, diğer bir Kanadalı şirket First Quantum Minerals ile Çayeli Bakır konusunda da son aşamaya geldiği belirtiliyor. Cengiz'in adım atacağı yeni sektörün ise demir-çelik olduğu konuşuluyor.

CENGİZ'İN ETİ BAKIR'I SİNOP VE ESKİŞEHİR'DE SİYANÜRLÜ ALTIN ARAYACAK

Madende geri kalan yüzde 20’lik pay Çalık Holding’in elinde bulunuyor. Cengiz daha önce de devletin elindeki Eti Bakır’ı 2004’te, Eti Alüminyum’u da 2005’te almıştı.

Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır’ın Sinop’un Boyabat ilçesinde kurmayı planladığı bakır madeni için ÇED süreci tamamlanmış ve proje kapsamında orman ve tarım alanlarını da kapsayan yaklaşık 897 hektarlık alanda açık ocak işletmesi kurulması, 224 bin 895 ağacın kesilmesi öngörülmüştü. Eti Bakır'a, Eskişehir’de de ormanlık alanda siyanürlü altın madeni işletmek için bakanlık onay vermişti. ÇED raporuna göre Eskişehir'de madencilik faaliyetine açılacak alanda 57 bin 534 ağaç kesilecek, yılda 5 bin 432 ton siyanür kullanılacak.