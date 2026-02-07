Suriye’de Esad rejiminin devrilerek Şara yönetiminin devreye girmesi ile birlikte çok sayıda ülkeden şirketler ülkede iş yapmaya başladı. Ülkede iş yapan şirketlerin içinde Türk firmalarının da olduğu öğrenildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Suriye’deki Şara yönetimi Türk şirketlerine öncelik tanıyor. Ülkedeki pastadan Cengiz Holding ve Kalyon Holding’in de pay aldığı öğrenildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sabah Gazetesi’ne yaptığı açıklamada Suriye'nin alt yapısının düzenlenmesi için yaklaşık 300 milyar dolara ihtiyaç bulunduğunu, bunun da Şam'ın enerji kaynaklarının ülke ekonomisine kazandırılmasıyla sağlanabileceğini ifade etti.

Bakan Bayraktar, Suriye'ye yönelik süren enerji iş birliklerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Suriye'ye 8 Aralık'ta Esad rejiminin sona erdiği günden sonra ilk giden ekip biz olduk. Bakanlık olarak kara yolu ile ciddi bir ekip gönderdik. Suriye'de hayatı normale döndürmek, insanların asgari ihtiyaçlarını karşılamaları hedefi doğrultusunda gittik. Özellikle elektrikle ilgili tespitlerimiz, yaptıklarımız, yapacaklarımız var. Suriye'nin kuzeyine verdiğimiz elektrik miktarı artıyor" diye konuştu.

TÜRK ŞİRKETLER GİDİYOR

Kalyon Holding ve Cengiz Holding, Katar'dan UCC ve ABD'den Power International şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyum, Suriye'de 7 milyar dolar yatırımla toplam 5 bin megavat kurulu güce ulaşacak 4 doğalgaz kombine çevrim santrali ve 1 güneş enerjisi santrali inşa edecek.

Kasım 2025'te imzalanan anlaşmaya ilişkin de değerlendirmede bulunan Bayraktar, "Türk şirketleri Katarlı ortakları ile beraber orta ve uzun vadeli doğalgaz çevrim santrali yapacaklar. Suriye'nin muhtelif yerlerinde yapılacak santraller, ülke refahına önemli katkı sunacak" şeklinde konuştu.

Suriye'ye doğalgaz ihracatı noktasında 2 Ağustos 2025'te Kilis üzerinden hattı Suriye'ye bağladıklarını ve doğalgaz ihracatının başladığını belirten Bakan Bayraktar, "Azerbaycan'dan gelen gazı Socar, Katar, Türkiye ortaklığında oraya ulaştırdık" dedi.

Suriye'ye yapılan ihracatın ticari bir faaliyet olduğunu ve bedelsiz yapılmadığını anlatan Bayraktar, ortaya Katar'ın da büyük bir finansman koyduğunu belirterek "Bu işte Katar finansmanı var, ne kadar daha devam eder. Suriye'yi ayağa kaldırmak için 300 milyar dolara ihtiyaç var. Sonuçta Suriye'deki kaynakları ekonomiye katmak lazım. Bunlar maden, doğalgaz, petrol" ifadelerini kulandı.

Bayraktar ayrıca "Maden konusunda şu anda bir ekibimiz Suriye'de, oradaki maden sahaları ile ilgili bir çalışmamız var" dedi