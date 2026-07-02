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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerçekleştirdiği soruşturmada tutuklanan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma sürecinde dosyaya dahil edilen yeni şüphelilerle birlikte suç örgütünün yapısına dair yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Daha önce İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, hazırlanan iddianameyi birtakım eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle savcılığa geri göndermişti. Bunun üzerine savcılık makamı, mahkemenin işaret ettiği noksanlıkları gidererek iddianameyi yeniden şekillendirdi. Düzenlenen bu yeni iddianamenin yakın zamanda tekrar mahkemeye teslim edilmesi öngörülüyor.

ÖRGÜT LİDERLİĞİ VURGUSU

İddianamede Mehmet Akif Ersoy'un yanı sıra Taner Çağlı, Mustafa Namaz, Ahmet Göçmez, Nurullah Mahmut Dündar, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik de sanık olarak yer aldı.

2 Kasım 2025'te Jandarma İl Komutanlığı'na gelen ihbarda, Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ela Rümeysa Cebeci ve kanalda çalışan Merve Sarı'nın uyuşturucu madde kullandıkları, Ersoy'un kadınların iradesini zayıflatıp birliktelik yaşadığı ve akabinde soruşturmanın başlatıldığı yer aldı.

Sabah'ta yer alan haber göre, soruşturmada yer alan eylemlerin örgüt kapsamında işlendiği, bu örgütün

liderliğini Mehmet Akif Ersoy'un yürüttüğü ve diğer şüphelilerin de üye oldukları vurgulandı.



Hazırlanan iddianamede yer alan detaylar dikkat çekti. Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mehmet Akif Ersoy'un liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, kadın mağdurlara kokain temin ederek onları istismar ağına sürüklediği belirtildi.

Örgüt üyelerinin Ersoy'un nüfuzlu kişilerle irtibatlı olduğunu düşünerek çevrelerindeki kadınları sistemli

şekilde örgüt lideri Ersoy ile tanıştırdığı, duygusal yakınlık kurduğu ve çeşitli yöntemlerle ilişkiye yönlendirdiği ifade edildi.

KOKAİN İLE TUZAK

Bazı şüphelilerin televizyon programlarına çıkarılarak kamuoyunda görünür hale getirildiğini, böylece örgütün nüfuz alanını genişletmeye çalıştığını değerlendirdi.

Öte yandan iddianamede dikkat çeken bir başka detay ise uyuşturucu oldu. Mehmet Akif Ersoy liderliğinde hareket ederek mağdurlara kokain temin ettiği, uyuşturucunun etkisiyle mağdurların karar alma süreçlerinin zayıflatıldığı ve ardından çoklu cinsel birlikteliklerin yaşandığı öne sürüldü.

Uyuşturucu maddelerin örgüt lideri olduğu iddia edilen Mehmet Akif Ersoy'un Ulus ve Seba Flats'te bulunan evlerinde temin edildiği, bazı şüphelilerin de mağdurları bu ortamlara götürerek cinsel birlikteliklere zemin hazırladığı belirtildi.

Dosyada yer alan beyanlara göre bazı mağdurlar, yaşadıkları olayların ardından psikolojik travma nedeniyle destek aldıklarını dile getirdi.

266 YILDAN AZ OLMAMAK ÜZERE HAPİS CEZASI TALEBİ

İddianamede, Mehmet Akif Ersoy'un "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından 11 yıldan 27,5 yıla kadar, "zincirleme şekilde 11 kez nitelikli cinsel saldırı" ve "zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından ise 266 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep edildi.