ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığının 5. Filosu'nun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Arap Denizi'ne acil iniş yapan ABD helikopteriyle ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Açıklamada, "USS George H.W. Bush (CVN 77) uçak gemisinde görevli bir MH-60S Sea Hawk helikopteri uçuş ekibinin, Arap Denizi'nde 'acil durum su inişi' gerçekleştirdiği" kaydedildi.

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Söz konusu acil durumun "düşmanca bir eylemden kaynaklandığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı" belirtilen açıklamada, mürettebattan kurtarılan 3 kişinin uçak gemisine alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Açıklamada, bölgedeki ABD donanması ekiplerinin, halen kayıp olan 1 kişiyi arama çalışmalarını sürdürdüğü ve olayın nedeninin araştırıldığı ifade edildi.