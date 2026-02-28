Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde sürdürülen Ramazan etkinlikleri yoğun ilgi görüyor.
Program çerçevesinde bugün, tarihi dizinin oyuncuları seyircileriyle aynı ortamda bir araya geldi.
Sultan Mehmed rolündeki Serkan Çayoğlu, Vlad Tepeş Drakula’yı canlandıran Ertan Saban, Gülşah Hatun karakterindeki Sena Çakır, Malkoçoğlu Bali Bey’e hayat veren Kenan Çoban, Veli Mahmud Paşa’yı oynayan Gürkan Uygun ve Çiçek Hatun rolündeki Merve Üçer, hayranlarıyla keyifli sohbetler gerçekleştirdi, bol bol fotoğraf çektirdi ve imzalarını attı.