SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2000 ve 2008 yıllarında değişen emekli aylığı hesaplama sistemlerinin emeklilerde ciddi değer kaybı yarattığını belirtti. İkramiyelerin bu kaybı gidermek için başladığını vurgulayan Erdursun, bayram ikramiyesinin sembolik rakamlar yerine, emeklinin aldığı güncel maaş tutarında yatırılması gerektiğini savundu.
SGK uzmanı Özgür Erdursun’dan emeklilere şoke eden ikramiye açıklaması: 20 bin TL
Emekli bayram ikramiyelerine ilişkin tartışmalara katılan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, ikramiyelerin çıkış amacının düşük emekli aylıklarını telafi etmek olduğunu hatırlatarak, "İkramiye rakamı sabit değil, her emeklinin kendi maaşı kadar olmalı" dedi.Derleyen: Süleyman Çay
Sosyal güvenlik sistemindeki değişimlerin emekli maaşları üzerindeki etkisini değerlendiren SGK Uzmanı Özgür Erdursun, gazeteci Bahar Feyzan'ın YouTube kanalında bayram ikramiyeleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Erdursun, mevcut ikramiye rakamlarının emeklinin reel kaybını karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti.
Emekli aylığı hesaplama sisteminin 2000 ve 2008 yıllarında iki kez değiştiğine dikkat çeken Erdursun, bu değişikliklerin emekli maaşlarını erittiğini vurguladı.
Erdursun detaylı analizini şu şekilde anlattı:
"2018 yılında biz hesaplama yaptığımızda, değişen sistem nedeniyle emeklinin iki tane aylığı kaybolmuş durumdaydı. Yani bayram ikramiyesi öylesine başlamadı; düşük emekli aylıklarını telafi etmek amacıyla hayata geçirildi. 2000 ve 2008 yıllarındaki sistem nedeniyle primler değersizleşti ve düşük aylıklar bağlandı. Bu aylıklar TÜİK’in açıkladığı enflasyonla nominal olarak artsa da reel olarak değer kaybetti."
İkramiyelerin belirlenmesinde 17 bin 510 TL veya 20 bin TL gibi sabit rakamların "asıl çözüm" olmadığını belirten Özgür Erdursun, sistemin "bir tam maaş" şeklinde kurgulanması gerektiğini söyledi.
Erdursun, "Aslında olması gereken rakam 20.000 TL de değil. Emekli kaç lira alıyorsa, ikramiyesi de o kadar olmalı. Emekli aylığı 20.000 liraysa bayram ikramiyesi 20.000 TL, 30.000 liraysa 30.000 TL, 50.000 liraysa 50.000 TL şeklinde ödenmeli ki sistem nedeniyle düşen ve değer kaybeden aylıklar telafi edilebilsin” dedi.
