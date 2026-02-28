SGK uzmanı Özgür Erdursun’dan emeklilere şoke eden ikramiye açıklaması: 20 bin TL

Erdursun detaylı analizini şu şekilde anlattı:

"2018 yılında biz hesaplama yaptığımızda, değişen sistem nedeniyle emeklinin iki tane aylığı kaybolmuş durumdaydı. Yani bayram ikramiyesi öylesine başlamadı; düşük emekli aylıklarını telafi etmek amacıyla hayata geçirildi. 2000 ve 2008 yıllarındaki sistem nedeniyle primler değersizleşti ve düşük aylıklar bağlandı. Bu aylıklar TÜİK’in açıkladığı enflasyonla nominal olarak artsa da reel olarak değer kaybetti."