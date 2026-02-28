Yeniçağ Gazetesi
28 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem 450 bin liranın aylık faiz getirisi güncellendi: İşte banka banka oranlar

450 bin liranın aylık faiz getirisi güncellendi: İşte banka banka oranlar

TCMB'nin faiz indirimi sonrası mevduat faizlerinde gerileme meydana geldi. Peki, 450 bin liranın aylık mevduat faizi ne kadar? İşte banka banka oranlar…

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Haberi Paylaş
450 bin liranın aylık faiz getirisi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 1

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun etkisini gösterdiği Türkiye’de vatandaşlar, paralarını korumak için çeşitli yatırım araçlarına yöneliyor.

1 10
450 bin liranın aylık faiz getirisi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 2

Döviz, altın gibi yatırım araçlarına yönelen yurttaşlar, son dönemde mevduat faizlerine de yönelir oldu.

2 10
450 bin liranın aylık faiz getirisi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 3

Peki hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor. 450 bin liranın 32 günlük faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar…

3 10
450 bin liranın aylık faiz getirisi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 4

TEB

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 14.208,52 TL

Vade Sonu Tutar: 464.208,52 TL

4 10
450 bin liranın aylık faiz getirisi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 5

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %41,5

Net Kazanç: 12.791,93 TL

Vade Sonu Tutar: 462.791,93 TL

5 10
450 bin liranın aylık faiz getirisi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 6

ING

Faiz Oranı: %40

Net Kazanç: 12.323,07 TL

Vade Sonu Tutar: 462.323,07 TL

6 10
450 bin liranın aylık faiz getirisi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 7

Denizbank

(Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %39,5

Net Kazanç: 12.856,44 TL

Vade Sonu Tutar: 462.856,44 TL

7 10
450 bin liranın aylık faiz getirisi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 8

Akbank

(Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %39

Net Kazanç: 12.693,7 TL

Vade Sonu Tutar: 462.693,7 TL

8 10
450 bin liranın aylık faiz getirisi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 9

Türkiye İş Bankası

(Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %37,5

Net Kazanç: 12.205,48 TL

Vade Sonu Tutar: 462.205,48 TL

9 10
450 bin liranın aylık faiz getirisi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 10

Halkbank

(Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %37

Net Kazanç: 12.042,74 TL

Vade Sonu Tutar: 462.042,74 TL

10 10
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro