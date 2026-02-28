Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun etkisini gösterdiği Türkiye’de vatandaşlar, paralarını korumak için çeşitli yatırım araçlarına yöneliyor.
450 bin liranın aylık faiz getirisi güncellendi: İşte banka banka oranlar
TCMB'nin faiz indirimi sonrası mevduat faizlerinde gerileme meydana geldi. Peki, 450 bin liranın aylık mevduat faizi ne kadar? İşte banka banka oranlar…Derleyen: Baran Yalçın
Döviz, altın gibi yatırım araçlarına yönelen yurttaşlar, son dönemde mevduat faizlerine de yönelir oldu.
Peki hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor. 450 bin liranın 32 günlük faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar…
TEB
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 14.208,52 TL
Vade Sonu Tutar: 464.208,52 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 12.791,93 TL
Vade Sonu Tutar: 462.791,93 TL
ING
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 12.323,07 TL
Vade Sonu Tutar: 462.323,07 TL
Denizbank
(Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %39,5
Net Kazanç: 12.856,44 TL
Vade Sonu Tutar: 462.856,44 TL
Akbank
(Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 12.693,7 TL
Vade Sonu Tutar: 462.693,7 TL
Türkiye İş Bankası
(Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %37,5
Net Kazanç: 12.205,48 TL
Vade Sonu Tutar: 462.205,48 TL
Halkbank
(Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %37
Net Kazanç: 12.042,74 TL
Vade Sonu Tutar: 462.042,74 TL