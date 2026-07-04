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Edinilen bilgilere göre, hastaneye randevu alarak gelen ya da acil servise başvuran hastalara “Bugün hizmet veremiyoruz. Çok özür dileriz” denildi. Durumun nedenini soran vatandaşlara ise elektrik kesintisi sonrası sistemlerde arıza oluştuğu ve bu nedenle hizmet verilemediği ifade edildi.

RANDEVUSU OLAN HASTALAR BİLGİLENDİRİLMEDİ

BirGün'de yer alan habere göre hastalar, randevularının iptal edildiğine dair önceden herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını belirtti. Tedavi olmak için hastaneye geldiklerinde durumu öğrendiklerini ifade eden vatandaşlar, yaşanan aksaklığa tepki gösterdi.

“İstanbul’un kalbinde dev yatırım” sloganıyla 7 Ağustos 2024’te açıldığı duyurulan hastanede yaşanan bu durum, özellikle randevulu hastalar için büyük mağduriyet yarattı.

“KANSER HASTASI EŞİM MUAYENE OLAMADI”

Hasta yakını Gürkan Yılmaz, eşinin kanser hastası olduğunu belirterek yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Eşim kanser hastası. Tedavisi başlayacak ama bir geldik ki hastane kapalı. Randevumuzu almıştık. Endoskopi ve kolonoskopi yapıldı, bağırsaktan kitle alındı ve kanser teşhisi kondu. Sarıyer’den geldik, doktorla görüşecektik ama ‘kapalıyız’ diyorlar. Böyle bir şey nasıl olabilir?”

Saat 14.00 için genel cerrahi bölümünden randevu aldıklarını belirten Yılmaz, hastanenin teknik altyapısına rağmen böyle bir aksaklığın yaşanmasına tepki gösterdi.

HASTALAR İÇERİ ALINMADI, TEPKİLER ARTTI

Bazı hastalar tedavi için geldikleri hastaneye alınmadıklarını öne sürerken, yağmurdan korunmak için hastane içerisindeki kafede beklemek istediklerini ancak güvenlik görevlilerinin buna izin vermediğini iddia etti.

Öte yandan bazı vatandaşlar, hastanenin bazı bölümlerini su bastığını ileri sürdü.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Yaşanan olay sonrası hastanenin çağrı merkezine de ulaşılamadığı belirtilirken, Medicana yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hastalar ise yaşanan mağduriyetin giderilmesini ve yetkililerden açıklama yapılmasını bekliyor.