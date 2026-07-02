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CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara Hatay'da depremzedelerin konteyner kentlerden tahliye edilmesini ve deprem konutlarının teslim sürecindeki gecikmeleri Meclis'te Genel Kurul gündemine taşıdı.

Hatay'da deprem sonrası inşa edilen konutların teslim sürecinin planlanan takvimin gerisinde kaldığını ifade eden Nermin Yıldırım Kara, bugüne kadar 153 bin konutun kurasının çekildiğini ancak teslim edilmeye hazır anahtar sayısının yaklaşık 67 bin olduğunu söyledi.

Konut teslimlerindeki gecikmenin, konteyner kentlerde yaşamını sürdüren depremzedeleri doğrudan etkilediğini vurgulayan Kara, konteyner kentlerin tahliye sürecinde mevcut durumun dikkate alınması gerektiğini belirtti.

CHP'li Kara şu ifadeleri kullandı:

"Hatay’da 153 bin konutun kurası çekildi ama teslim edilmeye hazır anahtar sayısı 67 bin.

Konutların teslim edilmesinde planlanan takvimin gerisinde kalındı.

Konteyner kentlerin tahliye edilmesi sürecinde bu gerçek göz önüne alınmalı; şehir girişindeki konteyner kentlerde yaşayan yurttaşlar, ulaşımı zor yerlere taşınmamalı.

Anahtar teslim süreci hızlandırılmalı, yıl sonuna kalmadan bütün hak sahiplerinin konutlarına yerleşmesi sağlanmalıdır."