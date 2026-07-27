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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) siyasi hareketlilik hız kesmezken, gündemin en sıcak maddesi olan Terörsüz Türkiye düzenlemesi kritik bir eşikten geçiyor. AK Parti MYK toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla 28 Temmuz 2026 Salı günü Anayasa Komisyonu başta olmak üzere ilgili komisyonlara gelmesi beklenen ve partilerin imzasına açılacak olan süreç, Meclis aritmetiğindeki son depremle birlikte yeni bir boyuta evrildi.

CHP'den ayrılan milletvekillerinin kurduğu yeni parti vekillerinin, Anayasa Komisyonu başta olmak üzere 15 ihtisas komisyonuna yeniden üye önerisinde bulunacak olması, CHP'yi zor bir kararla baş başa bıraktı.

KOMİSYON ÜYELİKLERİNDE YENİ PARTİ HAMLESİ

Meclis'te grup kurma yeterliliğine ulaşan CHP'den ayrılan YENİ Parti, komisyonlarda kendi temsiliyetini sağlamak adına öncelikli olarak üye önerisinde bulunmaya hazırlanıyor. Salı günü imzaya açılacak olan komisyon listeleri öncesinde bu hamle, Meclis içindeki güç dengelerini yeniden masaya yatırdı.

Özellikle "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılacak adımların ve yürütülecek komisyon çalışmalarının bu siyasi çekişmeden nasıl etkileneceği başkentte en çok konuşulan başlıkların başında geliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrılarak YENİ Parti'ye geçen komisyon üyesi isimler; Murat Emir, Gökçe Gökçen, Murat Bakan, Okan Konuralp, Umut Akdoğan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer ve Mehmet Salih Uzun gibi isimlerden oluşuyor. Bu isimlerin yeni denklemde YENİ Parti Grubu'nun temsilcileri olarak komisyonda yer alması bekleniyor.

Meclis'te partisi ya da grubu bulunan siyasi yapıların vekil sayılarına göre belirlenen komisyon üyelik sayıları da yeni süreçte doğrudan etkili olacak.

CHP'NİN VERECEĞİ İSİMLER MERAK KONUSU

YENİ Parti'nin komisyon için kendi listesini sunacak olması, CHP yönetimini de acil bir strateji belirlemeye itti. Ayrılıklar sonrası Meclis'teki sandalye dağılımı değişen ve 44 milletvekili kalan CHP'nin, komisyona hangi isimleri göstereceği büyük bir merak konusu oldu.

ODA, ARAÇ VE GRUP TOPLANTISI KRİZİ BÜYÜYOR

Öte yandan; CHP ile YENİ Parti arasındaki gerilim komisyon pazarlıklarıyla da sınırlı kalmıyor. Meclis'te 91 milletvekili ile temsile hazırlanan YENİ Parti grubunun, hâlen CHP'ye ait oda ve araçları kullandığı iddiası Ankara koridorlarında en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor.

GRUP KONUŞMASI YAPILABİLECEK Mİ?

Meclis'in kapanmadan önceki son haftasında iki siyasi partide grup konuşması yapmaya hazırlanırken; gözler bir kez daha Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a çevrildi. CHP'sinin tüzel kişiliğine ayrılan alanlardan olan grup toplantısı salon kullanımı ise tam bir muammaya dönüştü. Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde kalan CHP mi, yoksa YENİ Parti grubunu kuran Özgür Özel mi grup konuşması alanını kullanacak?

Bu durum, başkent kulislerinde eli en çok sıkışan ismin Numan Kurtulmuş başkanlığındaki TBMM yönetimi olduğunu gösteriyor. Yeni çalışma alanları, tahsis edilecek odalar, hangi grubun nerede grup toplantısı yapacağı ve kürsü konuşmalarının nasıl planlanacağı Meclis'in öncelikli diğer ana gündem maddesini oluşturuyor.