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Kaynak: DHA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz’e gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının yanı sıra kamuoyunda gündemde olan fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

1096 DOSYA KARMA KOMİSYON’DA

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin sürecin mevzuatta açık olduğunu belirten Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı’nın bu konuda karar verici bir inisiyatifinin bulunmadığını ifade etti.

Kurtulmuş, halen 1096 dokunulmazlık dosyasının TBMM’deki Karma Komisyon’da bulunduğunu açıkladı. Mahkemelerden gelen tezkerelerin Meclis Başkanlığı tarafından teamül gereği Karma Komisyon’a gönderildiğini belirten Kurtulmuş, komisyonun gerekli görmesi halinde dosyaları gündemine alabildiğini kaydetti.

“FEZLEKELER GELDİĞİNDE SÜREÇ BELLİ”

Meclis’in henüz tatilde olduğunu belirten Kurtulmuş, söz konusu yeni konuya ilişkin Meclis’e ulaşmış bir fezleke bulunmadığını söyledi. Fezlekelerin gelmesi halinde uygulanacak prosedürün belli olduğunu ifade etti.

FON SORUŞTURMASINA DA DEĞİNDİ

Kurtulmuş’un gündemindeki bir diğer başlık ise fon soruşturması oldu. Konuyu çok sayıda yatırımcıyı ilgilendiren ciddi bir mesele olarak nitelendiren Kurtulmuş, yatırımcıların paraları üzerinden spekülasyon yaparak haksız kazanç sağlayan kişiler varsa hesap sorulması gerektiğini söyledi.

“YAPANIN YANINA KÂR KALMAMALI”

Soruşturmanın ayrıntılı ve titiz biçimde yürütülmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, savcılıkların çalışmalarını tamamlayarak gerekli görülmesi halinde davaların açılması gerektiğini ifade etti. Sürecin yatırımcı güvenini zedelememesi gerektiğine de dikkat çekti.

EKONOMİK GÜVENLİK VURGUSU

Kurtulmuş, konunun hukuki yönünün yanı sıra ekonomik güvenlik açısından da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Borsa İstanbul’daki gelişmelerin yerli ve yabancı yatırımcıların yatırım isteğine zarar vermemesi gerektiğini belirterek sürecin dikkatle yönetilmesi gerektiğini ifade etti.