Son dönemde Atatürk ve laiklik konularında eleştirilerin odağında olan Milli Eğitim Bakanlığı'na, Öğrenci Gelişim Raporu'nda Atatürk ve Türk Bayrağı'nın yer almaması nedeniyle aldığı tepkilerin ardından şimdi de Ergenekon Destanı üzerinden tepki yağıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın son olarak öğrencilere okuttuğu 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabında Ergenekon Destanı’nın “Moğol destanı” olarak gösterilmesi tartışma yarattı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran skandalın ardından bakanlık geri adım attı.

PDF ÜZERİNDEN GÜNCELLENDİ

Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ders kitabındaki Ergenekon Destanı’nın “Moğol destanı” olarak verilmiş olmasının elektronik ortamda PDF üzerinden güncellendiğini duyurdu.

Geylan, “Mevcut hatalı ders kitapları hâlâ öğrencilerimizin kullanımında olduğundan, bu düzenlemenin tüm okullara ve öğretmenlere yazılı olarak bildirilmesi uygun olacaktır” ifadelerini kullandı.

'HATA DEĞİL KASIT'

Tartışmalar, siyasi ve akademik çevrelerden de tepki aldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iddiaya sert tepki gösterirken, Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, Ergenekon Destanı’nın Türk destanı olduğunu vurguladı ve ders kitabında bu şekilde yer almasının “hata değil kasıt” olduğunu savundu. Cemaloğlu, sorumluların cezalandırılması gerektiğini belirtti.