Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabında Ergenekon Destanı’nın “Moğol destanı” olarak gösterildiği iddiasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, söz konusu durumun bir hata olmadığını savunarak sert ifadeler kullandı. Özdağ, “Ergenekon destanını önce terör örgütü yaptılar, şimdi de Moğol destanı. Türk ve Atatürk düşmanı zihniyette değişen hiçbir şey yok” dedi.

Kimlerin Atatürk’e karşı olduğunu da eleştiren Özdağ, “Kim ki Atatürk düşmanıdır, bilin ki gizli veya açık Türk düşmanıdır” ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Ergenekon Destanı’na atıf yapan dizelere de yer veren Özdağ, “Ergenekon yurdun adı, Börtiçine kurdun adı…” sözlerini paylaştı.

Öte yandan Prof. Dr. Necati Cemaloğlu da yaptığı açıklamada, Ergenekon Destanı’nın Türk destanı olduğunu belirterek, ders kitabında bu şekilde yer almasının “hata değil kasıt” olduğunu savundu ve sorumluların cezalandırılması gerektiğini ifade etti.