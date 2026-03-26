Yeniçağ Gazetesi
26 Mart 2026 Perşembe
Türkiye için yeni dönem: Her vatandaş için zorunlu olacak

Meclis'e sunulan yeni yasa paketiyle Türkiye'de tüm vatandaşlar için Elektronik Tebligat Adresi zorunlu hale gelecek. Peki nedir bu Elektronik Tebligat sistemi?

Baran Yalçın
Meclis'e sunulmak üzere düzenlenen yeni yasa paketi, Tebligat Kanunu'nda köklü değişiklikler içeriyor.

22 madde olarak sunulan taslak yasalaşırsa, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının "Elektronik Tebligat Adresi (e-Tebligat)" edinmesi zorunlu hale gelecek. Gerçekleşmesi beklenen bu değişiklik, hukuki süreçlerde hız ve etkinliği artıracak.

DAVA SÜREÇLERİ KOLAYLAŞACAK

Yapılması beklenen düzenleme, mahkeme ve icra işlemlerinde kritik rol oynayacak. Artık dava dilekçeleri, mahkeme kararları ve icra takipleri gibi kritik belgelerin elektronik tebligat adresi üzerinden gönderilmesi zorunlu olacak.

Yetkililer, bu uygulamanın, tebligatın taraflara ulaşmaması sebebiyle uzayan davaların önüne geçeceği ve yargılama süreçlerini hızlandıracağını söylüyor.

GİDERLER BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALACAK

Elektronik tebligat yönteminin en dikkat çekici yanlarından biri ise, mali ve çevresel kazanımları.

Kağıt, zarf ve posta giderlerinin büyük ölçüde azalmasıyla beraber, kamu için senelik yaklaşık 30 milyar lira tasarruf sağlanması tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
