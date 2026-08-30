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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin Türk dünyasına ait ortak tarihi, kültürel zenginlikleri ve köklü medeniyet mirasını daha yakından tanıması amacıyla iki yeni eğitim materyali geliştirdi. Bu özel eserler, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte ücretsiz ders kitaplarının yanında öğrencilerin sıralarında yerini alacak.

LİSELİLER İÇİN ETKİLEŞİMLİ BİR MACERA: TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR ATLASI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; ortaöğretim kademesindeki gençler için hazırlanan “Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan’ın Zamanı Aşan Yolculuğu”, Altay dağlarından Adriyatik sahillerine kadar uzanan geniş coğrafyayı 15 farklı rota eşliğinde sunuyor. Hikâye; Bilge ve Hakan adlı iki kardeşin, dedeleri Turan’ın kütüphanesinde Kâşgarlı Mahmud’un ünlü eseri Dîvânu Lugâti’t-Türk içerisindeki Türk dünyası haritasını keşfetmeleriyle başlıyor.

Dedelerinden kalan gizemli bir mektupla yola çıkan kardeşlerin macerası üzerinden Ahlat, Bakü, Aşkabat, Semerkant, Bişkek, Ötüken ve Mostar gibi tarihi kentler tanıtılıyor. Eserde önemli şahsiyetler, destanlar, yöresel müzikler ve yemekler zengin harita ve çizimlerle destekleniyor. Kitapta yer alan karekodlar sayesinde öğrenciler; animasyonlara, videolara, interaktif haritalara ve sanal turlara kolayca erişebilecek. Ayrıca öğrencilerin kitaptaki görevleri işleyebileceği yenilikçi “Turkuaz Kimlik” uygulaması da bu atlasla birlikte kullanıma açılacak.

MİNİKLER İÇİN KEŞİF DOLU BİR HİKAYE

Temel eğitim seviyesindeki (ilköğretim) çocuklar için ise “Hakan ve Bilge’nin Türk Dünyası Yolculuğu” adlı materyal hazırlandı. Bu kitapta bilgiler didaktik bir dille değil; karakterlerin soruları, gözlemleri ve merak duygusu etrafında şekillenen sürükleyici hikâyeler aracılığıyla aktarılıyor. Okurlar, her yolculuğun sonunda gezip gördükleri coğrafyanın kültürel sembollerini atlas üzerinde inceleme fırsatı buluyor.

BAKAN TEKİN: SINIRLAR, KALPLERDEKİ BAĞLARI KOPARAMAZ

Eserlerin takdim yazısını kaleme alan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türk dünyasının farklı ülke ve şehirlerde yaşasa da dil, gelenek, oyun ve destanlarla birbirine kenetlenmiş büyük bir aile olduğunun altını çizdi. Gençlere seslenen Bakan Tekin, eserlerin öğrencilerin zihinlerinde yeni pencereler açmasını dileyerek "Haritalarda çizilmiş sınırlar, kalplerdeki kadim bağları koparmaya yetmez” dedi.