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Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında özel öğretim kurumlarına; Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe isim verilecek.

Daha önce yabancı adla ruhsat verilmiş olan Türk özel öğretim kurumlarının adları da mevzuata uygun bir isim verilecek. Bu kapsamdaki kurumlar, mevcut yabancı adlarını kullanamayacak.

TÜRKÇE İSİM VERİLECEK, DETAYLAR BELLİ OLDU

Özel öğretim kurumlarına; Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe isim verilecek.

Azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası özel öğretim kurumları ile yalnızca yabancı dil eğitimi veren kurslara ise yabancı ad kullanabilecek.

Kurum adlarının seçilmesinde Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri göz önüne alınacak. Bu değerlere aykırı ve öğrencilerin psikososyal gelişimine olumsuz etki edebilecek isimler kullanılmayacak.

Bu kapsamda mevzuata uygun kurum adı değişikliği başvurularının en geç 1 Ekim tarihine dek yapılacağı aktarıldı.