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Kaynak: AA / DHA / İHA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin mesleki gelişim süreçlerinde dijital dönüşümü güçlendirecek yeni uygulamaları duyurdu. Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistemi kapsamında geliştirilen yeni altyapıyla, eğitim süreçlerinin daha etkin takip edilmesi ve teknoloji odaklı öğrenme modellerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İKİ SİSTEM TEK ÇATI ALTINDA TOPLANDI

Bakan Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada Öğrenme Kayıt Deposu ile Öğretmen Eğitimi İzleme ve Değerlendirme Sistemi'nin aynı çatı altında birleştirildiğini belirtti.

Tekin, oluşturulan güçlü dijital altyapı sayesinde öğretmenlerin mesleki gelişim süreçlerinin veri temelli olarak izleneceğini ve sürekli geliştirileceğini ifade etti.

TEKNOLOJİ ODAKLI EĞİTİM MODELİ

Bakan Tekin, Dinamik Ders Dili Projesi kapsamında geliştirilen teknoloji odaklı öğrenme senaryolarıyla öğretmenlerin teknolojiyi eğitim süreçlerinde daha etkin kullanmalarının destekleneceğini açıkladı.

Yeni uygulamalarla birlikte öğretmenlerin yenilikçi eğitim yöntemleriyle buluşturulması ve dijital eğitim becerilerinin artırılması amaçlanıyor.

VERİYE DAYALI TAKİP SİSTEMİ

Yusuf Tekin, öğretmenlerin mesleki gelişim süreçlerinin artık veriye dayalı analitik yaklaşımlarla izleneceğini belirterek, dijital ekosistemin eğitim kalitesini artıracak önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Yeni sistemle birlikte öğretmen eğitimlerinin daha planlı, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması hedefleniyor.