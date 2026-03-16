Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), lise öğrencilerinin ara tatil dönemini hem verimli hem de kültürel değerlerle dolu geçirmesi için "Ara Tatil Rehberi" hazırladı.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, öğrencilerin akademik başarılarını sosyal ve kültürel gelişimle desteklemek amacıyla çalışma yürüttü.

Ara tatilin ramazan ayına denk gelmesi sebebiyle, ramazan temalı özel bir rehber hazırlandı. Öğrencilerin tatili etkili ve kültürel açıdan zengin geçirmesi için bu içerik kullanıma sunuldu.

Hazırlanan kitap, öğrencilerin tatilde hem dinlenmelerine hem de farklı disiplinler aracılığıyla medeniyet değerlerini keşfetmelerine imkân tanıyor.

Rehber, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri göz önünde bulundurularak hazırlandı. Türk dili ve edebiyatından tarihe, felsefeden yapay zekaya kadar çeşitli branşlarda özgün yazılar ve etkinlikler içeriyor.

MEB’in kitabında, klasik tatil ödevinin ötesinde okuma, anlama, yorumlama ve analiz becerilerini geliştirecek etkileşimler bulunuyor.

Ramazan ayına uygun olarak bayramlaşma, dayanışma ve hoşgörü temaları işleniyor. Etkinlikler, öğrencilerin çevreye duyarlılık geliştirmelerini ve aile büyükleriyle vakit geçirmelerini teşvik ediyor.

Kitaptaki metinler, öğrencilerin derslerde öğrendiklerini günlük yaşam ve kültürel mirasla birleştirmelerine yardımcı oluyor.

Öğrenci, veli ve öğretmenlerin erişimine açık olan rehber, "OGM Materyal" platformu üzerinden dijital olarak kullanıma sunuldu.