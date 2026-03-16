Son dönemde bankaların operasyonel maliyetleri gerekçe göstererek artırdığı Yıllık Kart Ücreti, tüketiciler arasında tepki çekti. 2026 yılı güncel ekstrelerinde 1.500 TL ve üzeri rakamları gören vatandaşlar, "habersiz kesinti" şokuyla karşı karşıya kalıyor.
Kredi kartı olanlardan 1.500 TL gizlice çekiliyor: Geri almanın yolu ortaya çıktı
Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren "aidat" kabusu 2026 yılında zirve yaptı. Bazı bankaların 1.500 TL’ye kadar çıkardığı yıllık üyelik ücretleri, ekstrelere "sessiz sedasız" yansıtılıyor. Peki, cebinizden çıkan bu parayı geri alabilir misiniz?Derleyen: Süleyman Çay
Pek çok kullanıcının bilmediği en kritik nokta ise Zamanaşımı Süresi. Tüketici Kanunu ve Yargıtay’ın emsal kararlarına göre; bankaların kestiği bu ücretler, "haksız şart" kapsamında değerlendirilebiliyor.
Üstelik sadece bu yılın değil, geriye dönük tam 10 yıllık kart aidatlarını talep etme hakkınız bulunuyor.
Bankanızla yaptığınız telefon görüşmelerinden "olumsuz" yanıt aldıysanız ya da "puan yükleyelim" teklifini kabul etmek istemiyorsanız, yasal süreci şu adımlarla başlatabilirsiniz:
Aidatın kesildiğine dair hesap özetinizi PDF veya görsel olarak kaydedin. e-Devlet üzerinden "Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru İşlemi" ekranına gidin.
Şikayet edilen taraf olarak bankanın vergi numarasını ve unvanını girin. "Sözleşmede açık rızam alınmadan kesilen kart aidatının iadesini talep ediyorum" notuyla başvurunuzu tamamlayın.
Bankalar genellikle "aidat iadesi yapmıyoruz" dese de, Tüketici Hakem Heyeti kararları bağlayıcıdır. Başvuruların yüzde 90'ından fazlası tüketici lehine sonuçlanıyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yönetmeliğine göre; her banka müşterisine ücretsiz (aidatsız) bir kart seçeneği sunmak zorunda.
Eğer bankanız size bu seçeneği sunmadan mevcut kartınıza yüksek ücret yansıtıyorsa, haklılık payınız iki katına çıkıyor.