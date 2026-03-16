Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, okullara müdür ve müdür yardımcısı atamak için yapılan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2026-MEB-EKYS) tamamlandı.

Sınav, 50 ilde 52 merkezde, 133 bina ve 1875 salonda gerçekleştirildi. Uygulama saat 10.15’te başlarken, adaylar 10.00’dan sonra binalara alınmadı.

MEB’de görevli 51 bin 324 öğretmen adayın katıldığı sınavda, çoktan seçmeli 80 soru için adaylara 150 dakika süre tanındı.

Kimlik belgeleri eksik olan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu.

Sınav sonuçları 9 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek.