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Kaynak: AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye genelindeki okullara ait bilgilere tek noktadan erişim sağlamak amacıyla geliştirilen platformun, tercih sürecini daha kolay ve bilinçli hale getirmeyi hedeflediği belirtildi.

Rota Maarif üzerinden öğrenciler, veliler ve eğitimciler; okulları il, ilçe, okul türü, eğitim kademesi, alan, pansiyon imkanı ve farklı kriterlere göre filtreleyebiliyor. Platformda okulların adres ve iletişim bilgilerinin yanı sıra eğitim modeli, ders saatleri, fiziki olanakları, kontenjan bilgileri ve diğer önemli detaylar da yer alıyor.

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından 13 Temmuz'da başlayacak tercih döneminde aktif olarak kullanılacak sistem, adaylar için dijital bir tercih rehberi niteliği taşıyor.

Platform sayesinde hem merkezi sınavla öğrenci kabul eden liselerin hem de sınavsız öğrenci alan okulların taban puanları, yüzdelik dilimleri ve net bilgileri görüntülenebiliyor. Ayrıca kullanıcılar, farklı okulları karşılaştırabiliyor ve kendilerine özel taslak tercih listeleri hazırlayabiliyor.

MEB'in hizmete sunduğu Rota Maarif platformuna rotamaarif.meb.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor.