Kaynak: Diğer

Milli Eğitim Bakanlığı, binlerce ücretli öğretmene “kadro kapısını” kapattı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ders saati karşılığı görevlendirilenlerin doğrudan kadrolu öğretmen olarak atanmasının mümkün olmadığını" söyledi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, binlerce ücretli öğretmenisabit bir maaşa sahip olmayıp yalnızca girdikleri ders saati kadar ücret alıyor ve aldıkları bu ödemeler de oldukça düşük. Yıllardır kadroya atanmayı talep eden ücretli öğretmenlerin bu beklentisine, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den Meclis'teki soru önergelerine verdiği yanıtlarla olumsuz bir karşılık geldi.

Tekin, yanıtında, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında öğretmen ihtiyacının karşılanmasının; ilgili mevzuat hükümleri, norm kadro durumu, atama takvimi, alan bazlı ihtiyaçlar ve eğitim öğretim hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesi esas alınarak yürütüldüğünü kaydetti. Tekin, "Bu kapsamda 2016 yılından itibaren öğretmen ihtiyacı sözleşmeli öğretmen istihdamı yoluyla karşılanmaktadır" dedi.

KADRO KAPISI KAPALI

Tekin, ders saati karşılığı görevlendirmelerin ise aylıksız izinli veya raporlu olan öğretmenler ile ilgili atama döneminde atama yapılamayan öğretmen kadrolarının yerine, kısa ve belirli süreler kapsamında yapıldığını söyledi.

Ders saati karşılığı görevlendirmenin, zorunlu hâllerde ve geçici olarak başvurulan bir yöntem olduğunu savunuldu. Yanıtta, ders saati karşılığı görevlendirmelere yapılacak ödemelerin, fiilen yerine getirilen ders görevi esas alınarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ders saati karşılığı görevlendirilenlerin sosyal güvenlik işlemlerinin, fiilen yerine getirilen ders saati ve yapılan ödeme üzerinden yürütüldüğü, tazminat, iş güvencesi veya kadrolu statüye geçirilme gibi konuların, personel rejimi, ilgili mevzuat, kadro ihdası, bütçe imkânları ve kamu istihdam politikaları çerçevesinde değerlendirilmesi gereken konular olduğu belirtildi.

Bakan Tekin, yanıtında, "Mevcut mevzuat hükümleri doğrultusunda ders saati karşılığı görevlendirilenlerin doğrudan kadrolu öğretmen olarak atanması mümkün bulunmamaktadır" dedi.