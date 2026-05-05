Real Madrid’in büyük umutlarla transfer ettiği Kylian Mbappe, sahadaki etkili performansına rağmen kulüp içinde tartışmaların merkezine yerleşti. Paris Saint-Germain’den transferiyle büyük yankı uyandıran Fransız yıldız, zamanla taraftar ve takım içi eleştirilerin hedefi haline geldi.

SAHA İÇİ PERFORMANS, SAHA DIŞI TARTIŞMA

Mbappe, attığı gollerle takımına katkı sağlamaya devam etse de oyun içindeki tavırları ve saha dışındaki davranışları tepki çekiyor. Özellikle takım arkadaşlarıyla ilişkilerindeki gerginlik ve bazı maçlardaki disiplinsiz görüntüsü, eleştirilerin artmasına neden oldu.

TATİL KARARI TEPKİ ÇEKTİ

Son olarak Espanyol maçında sakatlığı nedeniyle forma giymeyen Mbappe’nin, bu süreçte İtalya’ya sevgilisiyle tatile gitmesi kulüp içinde rahatsızlık yarattı. Bu gelişme, Real Madrid yönetimi ve taraftarlar arasında sabırları zorlayan bir adım olarak değerlendirildi.

TARAFTARLARDAN İMZA KAMPANYASI

Real Madrid taraftarlarının bir bölümünün Mbappe’ye karşı imza kampanyası başlattığı öne sürüldü. İlk etapta 200 bin imza hedeflenirken, kampanyada 1,1 milyondan fazla kişinin yıldız oyuncunun takımdan ayrılması yönünde imza verdiği iddia edildi.

GELECEĞİ TARTIŞMA KONUSU

Kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mbappe, bu sezon 100 maçta 85 gol ve 11 asistlik etkileyici bir performans ortaya koydu. Ancak tüm bu istatistiklere rağmen yaşanan gerilim, oyuncunun Real Madrid kariyerinin geleceğini tartışmalı hale getirdi.