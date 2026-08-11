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Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatlarında dev bir zam dalgası gündeme geldi.



Benzine uygulanan son artışın ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yeni bir fiyat artışı bekleniyor.



Ekonomi değerlendirmeleriyle bilinen gazeteci İnan Mutlu petrol fiyatlarını örnek göstererek ekonomi yönetimini eleştirdi. Resmi X hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Mutlu, benzin ve mazot fiyatlarını eleştirerek 'Ekonomi yönetimine düşmeyen enflasyon için yeni bahane hazır' ifadelerini kullandı.





ŞİMŞEK DÖNEMİNDE MAZOT FİYATLARI



Paylaşımında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dönemini inceleyen İnan Mutlu, ŞLimşek dönemindeki artışı da gözler önüne serdi.







İnan Mutlu'nun paylaşımı şu şekilde:



''Mazot pompa fiyatı yarın 86 lirayı aşacak. İran savaşının en yoğun olduğu nisanda ortalama fiyat 75,2 lira olmuştu. Ağustos litre fiyat ortalaması yarından itibaren 83 lirayı da aşacak. (TÜİK ayın başı-sonu ve ortasında üç kez fiyat toplayıp ortalama fiyatı çıkarıyor) Ekonomi yönetimine düşmeyen enflasyon için yeni bahane hazır.''