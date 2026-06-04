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Türk müziğinin efsane gruplarından biri olan MFÖ ile tanınan Mazhar Alanson, bir süredir kamuoyunda görünmüyordu. Sanatçı, daha önce MFÖ’nün diğer önemli ismi Özkan Uğur’u ve 2021 yılında kızı Eda Alanson’u kaybetmesinin ardından zor bir dönem geçirmişti.

AĞIR ADIMLARLA İLERLEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Uzun bir aranın ardından Şebnem Ferah konserinde ortaya çıkan Alanson, etkinliğe eşi Biricik Suden ile katıldı. Konser alanında el ele yürürken görüntülenen sanatçının ağır adımlarla ilerlemesi dikkat çekti ve sosyal medyada çok sayıda paylaşımın konusu oldu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

76 yaşındaki sanatçının özellikle zayıflamış görünümü, hayranları arasında endişe ve merak uyandırdı. Sosyal medyada “çok zayıflamış” ve “iyi görünmüyor” gibi yorumlar öne çıktı.