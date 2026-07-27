İspanya'da karadaki güneş tarlalarını açık denizlere taşıyan ilk yüzer platform Valencia'ya ulaştı. BlueNewables ve Naturgy ortaklığındaki 500 kW'lık dev sistem, dalga ve korozyon testlerini geçerek yüzlerce haneye temiz enerji üretmeyi hedefliyor.

Yenilenebilir enerji sektöründe arazi kısıtlamalarını aşmak ve geniş deniz yüzeylerini değerlendirmek amacıyla yürütülen yüzer güneş enerjisi projelerinde kritik bir aşamaya geçildi. İspanyol teknoloji şirketi BlueNewables tarafından geliştirilen ve ülkenin ilk açık deniz yüzer güneş enerjisi platformu olma unvanını taşıyan sistem, saha testleri için Valencia Limanı'na ulaştı. Enerji şirketi Naturgy iş birliğiyle hayata geçirilen pilot proje kapsamında platform, limanın güney mendireği açıklarına yerleştirilerek gerçek deniz şartlarında teste tabi tutulacak.

YÜZLERCE HANENİN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Valencia'ya getirilen 500 kW kapasiteli ilk ünite, aslında çok daha büyük bir projenin başlangıç ayağını oluşturuyor. Mart 2025'te başlatılan çalışma çerçevesinde, aynı mimariye sahip iki yüzer platformun bir araya getirilmesi planlanıyor. Toplamda 1 MW kurulu güce erişecek olan entegre sistemin yıllık yaklaşık 1.500 MWh elektrik üretmesi öngörülüyor. Elde edilecek bu üretim miktarı, yüzlerce hanenin yıllık elektrik gereksinimini tek başına karşılayabilecek bir kapasiteye denk geliyor.

AŞIRI DALGA VE KOROZYONA KARŞI ÖZEL MİMARİ

Zorlu deniz koşullarına direnç gösterecek şekilde katamaran formunda inşa edilen her bir platform, 64 metre uzunluğa ve 41 metre genişliğe sahip bir güverteden oluşuyor. Bu devasa alan üzerine toplamda 600 adet yüksek verimli güneş paneli monte edildi. Tasarım sürecinde açık denizin yıpratıcı etkileri göz önünde bulundurularak şiddetli dalgalara, rüzgâr yüklerine ve tuzlu suyun neden olduğu korozyona karşı dayanıklı bir yapı kurgulandı. Şirket, modüler ve endüstriyel üretim teknikleriyle maliyetleri düşürmeyi, bakım süreçlerini kolaylaştırmayı ve seri üretime geçerek bu teknolojiyi küresel pazara sunmayı hedefliyor.

HİBRİT ENERJİ SAHALARININ ÖNÜ AÇILABİLİR

Geliştirilen yüzer platformun Valencia'daki saha testlerini başarıyla tamamlaması durumunda, açık deniz güneş enerjisinin ticarileşmesi yolunda dev bir adım atılmış olacak. Gelecekte, rüzgâr enerjisinin yaygın olduğu kıyı bölgelerinde yer alan açık deniz rüzgâr santrallerinin bulunduğu sahalara bu yüzer güneş platformlarının da entegre edilmesi ve aynı alandan iki kat daha fazla temiz enerji elde edilmesi öngörülüyor.