Tatvan ilçesi Kıyıdüzü köyü açıklarında, dün akşam, içerisinde 3’ü çocuk 7 kişinin bulunduğu botun gölde mahsur kaldığı ihbarı üzerine, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

Mavi sularda can pazarı: 3'ü çocuk 7 kişinin imdadına yetiştiler: Van Gölü’nde mucize kurtuluş - Resim : 1

KB-1302 kodlu polis botu bölgeye sevk edildi. Mahsur kalan kişilere ulaşan deniz polisleri, ilk kontrollerinde 7 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi.

Mavi sularda can pazarı: 3'ü çocuk 7 kişinin imdadına yetiştiler: Van Gölü’nde mucize kurtuluş - Resim : 2

Botta bulunanlar, polis botuna alınıp Tatvan Polis Kampı yerleşkesindeki iskeleye getirildi ve burada güvenli şekilde karaya çıkarıldı.

Mavi sularda can pazarı: 3'ü çocuk 7 kişinin imdadına yetiştiler: Van Gölü’nde mucize kurtuluş - Resim : 3

Emniyet yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu bildirdi.

Mavi sularda can pazarı: 3'ü çocuk 7 kişinin imdadına yetiştiler: Van Gölü’nde mucize kurtuluş - Resim : 4