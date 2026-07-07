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Edinilen bilgilere göre: sivil toplum alanındaki çalışmaları ve Filistin odaklı aktivizm faaliyetleriyle bilinen Fevziye Şenoğlu ile Sabiha Baturay'ın evlerine baskın yapıldı. Eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alınan iki aktivist, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Daily İslamist’in haberine göre, polis ekipleri 4.00 sıralarında iki aktivistin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Şenoğlu ve Baturay emniyete götürüldü.

Filistin'e destek vermek amacıyla aktivizm faaliyetleri yürüten Fevziye Şenoğlu ile Sabiha Baturay'ın "NATO karşıtı açıklama ve eylemleri" sebebiyle sabaha karşı düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltıların, son günlerde gerçekleştirilen NATO karşıtı açıklama ve protesto eylemleri kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde yapıldığı ileri sürüldü.

Yetkililerden gözaltıların gerekçesine ve yürütülen soruşturmanın kapsamına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Fevziye Şenoğlu ve Sabiha Baturay, uzun süredir Filistin'e destek amacıyla yürütülen çeşitli sivil toplum faaliyetlerinde de yer alıyor.

NE OLMUŞTU

MAVİ MARMARA OLAYI

2010'da Gazze'ye doğru yol alan Mavi Marmara gemisi, İsrail güçlerinin saldırısına uğramış ve aralarında Türk eylemcilerin de bulunduğu 10 kişi ölmüş, 28 kişi yaralanmıştı

İsrail tarafından abluka altında tutulan Gazze Şeridi’ne insanî yardım götürmek üzere organize edilen Gazze Yardım Filosuna yönelik olarak İsrail silahlı kuvvetlerince gerçekleştirilen saldırı neticesinde, dokuz Türk vatandaşı hayatını kaybetmiş ve pek çoğu da yaralanmıştı.

MAVİ MARMARA KATLİAMI

İsrail, Şubat 2006’da yapılan Filistin seçimlerinin ardından, Gazze’ye siyasi ve ekonomik yaptırım uygulamaya başladı. 2007’den itibaren bu yaptırımları daha da artırdı. Gazze'yi havadan, karadan ve denizden ablukaya aldı. İnsan ve ticari mal giriş çıkışı sınırlandırdı.

İsrail’in Aralık 2008 - Ocak 2009’da 22 gün boyunca sürdürdüğü Dökme Kurşun Operasyonu’yla da tüm yaşam kaynakları kurutulan Gazze’de tarım arazileri, okullar, iş yerleri ve evler yerle bir edildi. Halen Gazze’de 1,5 milyon Filistinli, bir açık hava hapishanesinde yaşam mücadelesi veriyor. Gazze halkının %72’si açlık sınırında yaşıyor, bunlardan %65’i çocuk. Çocukların %10’u fiziksel olarak gelişemiyor. Birleşmiş Milletler (BM) bu durumu “katlanılamaz” olarak tarif ediyor.

2010 Mayıs ayında 6 uluslararası sivil toplum örgütü (İHH İnsani Yardım Vakfı, Free Gaza Movement, European Campaign to End the Siege on Gaza, Ship to Gaza Greece, Ship to Gaza Sweden ve The International Committee to Lift the Siege on Gaza) toplanan bağışlarla temin edilen 6 bin tonluk insani yardımı Gazze’ye ulaştırmak için bir yardım filosu oluşturdu.

Filo insani yardımla birlikte 750 aktivisti de taşıyordu. Almanya, Kuveyt, İsrail, İrlanda, İsveç, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Fas, Yemen, Mısır ve Cezayir gibi 36 ülkeden gelen aktivistler arasında 15’den fazla milletvekili, 60’ın üzerinde uluslararası basın mensubu, sanatçılar ve Nobel Barış Ödüllü aktivistler de yer alıyordu.

Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan ve sadece yardım gönüllüleri ile insani yardım malzemesi taşıyan Mavi Marmara, Sfendoni, Challenger I, Eleftheri Mesogios, Gazze I ve Defne Y gemilerinden oluşan Gazze Özgürlük Filosu, 31.05.2010 günü İsrail askerlerinin hukuk dışı saldırı ve müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

Bu saldırı esnasında ve devam eden süreçte 10 insani yardım gönüllüsü hayatını kaybetti, 56’sı ağır yaralandı. Filo katılımcıları hiç bir yasal dayanak olmaksızın hapsedildi, yaralılara kelepçe takıldı, bazı yaralılar günlerce hücrelerde alıkonuldu ve kendilerine işkence ve kötü muamelede bulunuldu. Filo katılımcılarının tamamı kötü muameleye maruz bırakıldı, hapsedildi, şahsi eşyalarına el konuldu ve gemilere çeşitli maddi zararlar verilerek birçok haksız uygulama yapıldı. (Kaynak-İHH)

HAYATINI KAYBEDENLER UNUTULMADI



İsrail'in uluslararası sularda Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının üzerinden 16 yıl geçti. İHH İnsani Yardım Vakfı ile Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği tarafından da saldırının her yıl dönümünde çeşitli anma programları düzenleniyor.

İsrail'in saldırı sonucu hayatını kaybedenler Ali Haydar Bengi, Cengiz Songür, Çetin Topçuoğlu, Necdet Yıldırım, Cevdet Kılıçlar, İbrahim Bilgen, Fahri Yaldız, Furkan Doğan, Cengiz Akyüz ve Uğur Süleyman Söylemez'in isimleri Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ve Gazze'de yaptırılan birçok kalıcı eserlerle yaşatılıyor.