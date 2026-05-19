ABD merkezli robotik şirketi Figure AI, insansı robotların gerçek çalışma temposundaki performansını göstermek amacıyla dikkat çeken bir etkinlik düzenledi. “Man vs. Machine” adlı canlı yayında şirketin geliştirdiği F.03 isimli robot ile insan çalışan Aime aynı görevde yarıştı.

10 saat süren etkinlik boyunca iki yarışmacı da konveyör hattından gelen paketlerin barkodlarını algılayarak paketleri doğru pozisyonda yeniden yerleştirdi. Yarışın amacı, yapay zekâ destekli robotların üretim hattında insan hızına ne kadar yaklaşabildiğini ölçmekti.

ROBOT KISA SÜRELİĞİNE ÖNE GEÇTİ

Açıklanan verilere göre Aime yarış sonunda toplam 12 bin 924 paket işlerken, F.03 robotu 12 bin 732 pakette kaldı. Böylece insan çalışan yarışı yalnızca 192 paket farkla kazandı.

İşlem sürelerinde ise farkın oldukça düşük olduğu görüldü. İnsan çalışan paket başına ortalama 2,79 saniyede işlem yaparken, robotun ortalaması 2,83 saniye oldu.

Yarışmanın en dikkat çekici anlarından biri ise robotun yaklaşık beşinci saatte kısa süreliğine liderliği ele geçirmesi oldu. Şirket, bu anın Aime’in mola verdiği sırada yaşandığını açıkladı.

Figure AI yetkilileri, robotların uzun süreli vardiyalarda dinlenme ihtiyacı olmadan çalışabilmesinin gelecekte büyük avantaj sağlayabileceğini savundu. Şirket, benzer testlerle insansı robotların depo, lojistik ve üretim alanlarındaki performansını geliştirmeyi hedefliyor.